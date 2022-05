Padova aperte le iscrizioni alle attività di “Estate al parco”

L’ufficio attività creative Terza età – Settore Servizi Sociali – offre per il 2022/2023 un programma di attività ricreative rivolte ai cittadini padovani over 60 per fornire occasioni di benessere e socializzazione e promuovere l’invecchiamento attivo.

Le iscrizioni sono aperte dal 6/5/2022 al 3/6/2022

La programmazione 2022/2023 prevede l’attivazione di corsi dislocati su tutto il territorio comunale e che spaziano nelle più svariate discipline. Queste attività, oltre a favorire il potenziamento delle abilità offrono occasioni di relazione, diventando un importante strumento di aggregazione sociale e culturale.

Viene riconfermata la programmazione dell’attività motoria in palestra e online e dell’attività motoria all’aperto “Estate al parco”. Inoltre per favorire la libera espressione e il recupero delle facoltà creative vengono proposti corsi di acquerello, acquerello online, animazione teatrale, balli di gruppo, canto corale, ciclo di visite “Padova affreschi”, lingue straniere, modellato e creta, pittura, tecniche di memoria online, yoga e zumba gold.

Per l’iscrizione è necessario possedere i seguenti requisiti

Aver compiuto i 60 anni di età, essere residenti nel Comune di Padova ed essere in condizione non lavorativa.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, entro il 3 giugno 2022, compilando l’apposito modulo. Per l’assistenza alla compilazione della domanda è possibile contattare il centralino “Chiamaci pure” telefonando al n. 049 2323009.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio attività creative Terza età al numero 049 8205088 nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 / martedì dalle 15:00 alle 16:30 o inviare una email a segreteriaterzaeta@comune.padova.it.

Inoltre, per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attività, eventi e nuove proposte rivolte alla Terza età è possibile iscriversi alla Newsletter mensile tramite il sito di Padovanet o facendo richiesta all’ufficio attività creative Terza età.



