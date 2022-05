Fiumicino, Poggio: “Via Falzarego-via dell’Aeroporto: serve un passaggio pedonale”

L’investimento che qualche giorno fa è costato la vita a una nostra concittadina lungo via dell’Aeroporto all’altezza di via Falzarego ha fatto tornare prepotentemente a galla l’assoluta necessità di mettere in sicurezza e regolamentare quel tratto di strada.

I residenti e soprattutto i ragazzi di quella zona sono penalizzati e spesso, per mancanza di alternative, sono costretti a tagliare quella piccola porzione di via dell’Aeroporto per poter prendere l’autobus lungo via della Scafa o recarsi in un qualche esercizio commerciale. Per non parlare di chi lì lavora ed è ostaggio di una viabilità lacunosa. Ecco perché, facendomi portavoce di tutte queste esigenze, chiedo la possibilità di valutare la realizzazione di un passaggio pedonale a chiamata che possa evitare tragedie come quella alla quale abbiamo purtroppo dovuto assistere. I cittadini per dare forza a questa opzione stanno anche pensando a una raccolta firme. È importante ascoltare le loro proposte e insieme stabilire le possibili soluzioni.