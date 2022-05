Assemblea capitolina, Celli: “Approvata mozione su cittadinanza. Roma città inclusiva”

“Roma è città inclusiva, accogliente e pronta a promuovere ogni azione per realizzare la piena integrazione e garantire i diritti di tutti. Grazie al voto di gran parte dei gruppi consiliari, oggi l’Assemblea capitolina ha approvato una mozione che impegna il Sindaco Roberto Gualtieri e la Giunta a sollecitare il Parlamento a concludere l’iter per la nuova legge sulla cittadinanza.

Riconoscimento della cittadinanza italiana

Vogliamo che venga garantito a donne, uomini, bambine e bambini che vivono in Italia e che sono figli di genitori non italiani il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso procedure più eque, inclusive e rapide di quelle attuali. Anche Roma Capitale dovrà potenziare i procedimenti in atto per l’acquisizione della cittadinanza dei neo diciottenni figli di genitori non italiani e da parte degli stranieri presenti sul territorio. Tra le richieste avanzate, anche l’istituzione di una cerimonia pubblica da tenersi il 17 marzo di ogni anno in occasione della “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera” dedicata ai diciottenni che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

E’ stato davvero importante, dunque, che su un tema del genere ci sia stata la quasi totale convergenza e condivisione da parte dei consiglieri capitolini, un bel segnale per Roma e per l’Italia. Ringrazio il sindaco Gualtieri che con la sua presenza in Aula Giulio Cesare ha voluto testimoniare la sua grande sensibilità accogliendo le nostre istanze”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.