Cittadinanza, Garcia (Usei): “Non si regala sbigottiti da Suarez”

“Acquisire la cittadinanza e’ una questione di responsabilita’ profonda verso il Paese che la concede. In questo senso, e’ sacra. Non si puo’ vendere, barattare o regalare”. Cosi’ Antonio Garcia, presidente dell’Unione di solidarieta’ degli ecuadoriani in Italia (Usei), intervistato dall’agenzia Dire sul caso del calciatore uruguaiano Luis Suarez.

Per molti Suarez potrebbe arrivare alla Juventus a breve

Secondo numerose indiscrezioni, il campione e’ ormai in procinto di trasferirsi dal Barcellona alla Juventus. A Torino serve pero’ che Suarez diventi cittadino comunitario, visto che al momento il numero di giocatori extra-Ue tesserabili e’ esaurito. Il calciatore ha ottenuto ieri il certificato di italiano livello B1 richiesto e ora, in virtu’ della doppia cittadinanza della moglie, potrebbe riuscire a diventare italiano entro il 5 ottobre. In genere, nelle sue stesse condizioni, i tempi previsti dai cosiddetti decreti Salvini promulgati nel dicembre 2019 sono di quattro anni.

Usei e’ un’organizzazione di base in Liguria

Usei e’ un’organizzazione di base in Liguria ma ormai punto di riferimento per la comunita’ ecuadoriana in tutta Italia. “Siamo sbigottiti” dice Garcia. “Sembra che la cittadinanza la si conceda solo per determinati tipi di cose, ma per noi e’ una questione di valori e soprattutto di rispetto della Costituzione.

La prima cosa che mi verra’ chiesto da cittadino italiano e’ di rispettarla”. Una cosa molto seria, secondo il presidente, “che non si puo’ svendere e che implica un impegno”. Per questo Garcia dice di “arrabbiarsi” anche con i suoi connazionali che ottengono la cittadinanza e che “ancora non parlano italiano dopo anni passati qui”.

Il presidente di Usei ricorda che ai cittadini stranieri “vengono chiesti dieci anni di residenza regolare continuativa, piu’ altri requisiti” per ottenere la cittadinanza in assenza di un consorte italiano. Ci sono poi problematiche che si presentano spesso nella comunita’ ecuadoriana, dove si registra un’alta percentuale di lavoratori impiegati nell’assistenza domestica. “Una persona puo’ avere per anni la residenza in una casa dove lavora e poi perdere l’impiego per qualche ragione” sottolinea il presidente di Usei: “A quel punto il conto per la cittadinanza si azzera e si riparte”. Dal caso Suarez starebbe arrivando un brutto segnale anche per quei ragazzi che al compiere dei 18 anni, dopo aver completato tutti gli studi in Italia, “diventano oggi sostanzialmente clandestini” per via dell’attuale legge sulla cittadinanza.

Garcia si chiede: “Forse dovremmo dirgli che piu’ che studiare avrebbero dovuto imparare a giocare a pallone?”.

Fonte: Agenzia Dire