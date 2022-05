Decreto Energia, Bonessio (Europa Verde): “Da Cdm decisione contraria ai principi di tutela dell’ambiente sanciti nella Costituzione”

“È profondamente sbagliato e contrario rispetto alle norme costituzionali in materia di tutela della salute e dell’ambiente quanto deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri che conferisce poteri straordinari al Sindaco Gualtieri per la realizzazione di un inceneritore a Roma in vista delle celebrazioni del Giubileo del 2025”. A parlare in una nota il consigliere di Europa Verde Ecologista, Ferdinando Bonessio commentando l’approvazione del decreto energia che all’art. 13 disciplina la gestione dei rifiuti a Roma e le altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica.

Nell’articolo si legge

“Nell’articolo si legge che per l’esercizio dei compiti il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto tra gli altri dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. Ed è proprio l’UE che in materia detta l’unica via da perseguire. Le strategie più virtuose devono avere la priorità assoluta: riduzione, riuso, riciclo e recupero di materia; gli impianti di smaltimento con recupero energetico vengono in seconda battuta e solo per una quota residuale.

Questa gerarchia non può essere ignorata né tantomeno invertita. Perché la scelta di fare impresa, e quindi utili con l’energia recuperata bruciando rifiuti, scoraggia una buona raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio e finisce per danneggiare, sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo economico, una intera comunità di cittadini pronti invece a fare la loro parte” dice Bonessio. “Apprendo inoltre con stupore che oggi, tra coloro che si dichiarano contrari a questa decisione, c’è anche il M5S che, con il suo capo politico Conte, si rivolge agli alleati del Pd per annunciare la netta contrarietà alla costruzione dell’inceneritore in favore di una transizione energetica ed ecologica vera. Un tentativo forse per ripulirsi la coscienza e che arriva proprio da parte di chi nella gestione dei rifiuti a Roma ha gravi colpe” dice Bonessio che aggiunge: “L’approvazione da parte del Cdm è un ennesimo tentativo di violenza e aggressione da parte del Governo al nostro territorio.

Continuo a ribadire che l’obiettivo deve essere la riduzione della produzione di rifiuti attraverso ogni azione che incoraggi il recupero, il riuso, il riciclo della maggior parte possibile di materiale prima che questo diventi, appunto, rifiuto. Occorre trovare soluzioni alternative a partire da politiche coraggiose in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, con le direttive europee e con il testo unico del Codice dell’Ambiente. Invece ancora una volta si preferisce andare in direzione ostinata e contraria a danno di una intera comunità”.