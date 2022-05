Granato: “Mentre noi ci impoveriamo loro si arricchiscono”

C’è chi letteralmente piange davanti a una bolletta del gas: gli aumenti da metà 2021 sono spaventosi. Sempre più famiglie non riescono a pagarle. Ma c’è anche chi ride e festeggia.

ENI nel primo trimestre 2022 ha accumulato 3,27 miliardi di euro di utili, ben 3 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

Malgrado la produzione sia calata, i prezzi medi sono schizzati a tutto beneficio di ENI:

Petrolio 64%

Gas 135%

Prezzo di vendita del gas (TTF) 420%.

Mentre noi ci impoveriamo loro si arricchiscono

Perché il mondo che hanno tirato su è per mantenere i privilegi di pochi a danno delle condizioni di vita di tanti.

Il Governo Draghi asseconda questa logica anziché rovesciarla: nemmeno un tetto ai prezzi d’acquisto del gas è riuscito a imporre (a differenza di Portogallo e Spagna); la tassazione degli extra-profitti delle grandi imprese dell’energia non è che una spuntatina alle unghie.

Ci vorrebbe il coraggio di essere dalla parte del popolo e non delle grandi multinazionali.

Che, ovviamente, non si può sperare dal Governo che è invece espressione proprio di quegli interessi.



