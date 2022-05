Padova tra le 100 città europee scelta dalla Commissione Europea per arrivare all’impatto climatico zero entro il 2030

Oggi la Commissione Europea ha ufficializzato l’elenco delle 100 città scelte – sulla base del lavoro e i programmi in campo e presentati – per essere il volano in Europa per la neutralità climatica, anticipando il termine al 2030 anziché al 2050 come nel resto d’Europa. Padova guiderà la sfida urbana alla decarbonizzazione e alla riqualificazione ecologica, diventando “Mission City”, ovvero luogo di sperimentazione e innovazione in ambito climatico a livello europeo.

100 città

Padova è stata premiata insieme ad altre 99 città europee ed in particolare ad altre 8 città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Parma, Prato, Roma e Torino) ed è l’unica città veneta.

Le città selezionate saranno in prima linea nella transizione alla neutralità climatica, secondo gli obiettivi del Green Deal europeo, e apporteranno alle loro comunità molteplici vantaggi in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, meno traffico e stili di vita più sani.

Le Mission Cities riceveranno 360 milioni di euro di finanziamento Horizon Europe per il periodo 2022-2023 per avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica. Le azioni da mettere in campo attraverso il finanziamento riguarderanno la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la pianificazione urbana verde.

Il Sindaco dichiara

“Questo è uno straordinario risultato che ancora una volta colloca Padova tra le città Italiane all’avanguardia sui temi della salvaguardia climatica e quindi in prima linea per difendere l’ambiente e la salute delle persone. Siamo una città europea che guarda avanti, che vuole anticipare il futuro sulle sfide climatiche e per un’energia pulita, che ha lavorato in questi anni per darsi strategie chiare e premiate dall’Europa. Basti pensare che il tram con la linea SIR2 è già oggi finanziato per intero e inserito tra le opere prioritarie del PNRR. Sono molto soddisfatto, ora il Governo convochi le città italiane che hanno primeggiato in questo programma e metta in campo ulteriori specifiche misure. Come ha detto la Presidente della Commissione Europea “Queste città stando mostrando a tutti la via per un futuro più sano”.

L’Assessora all’ambiente aggiunge

“È un orgoglio e una responsabilità: siamo l’unica città veneta, nel gruppo delle 9 città italiane questo significa che nei prossimi anni dovremo lavorare con ancor più determinazione nella definizione di politiche e azioni sostenibili.

Questo riconoscimento arriva dopo una dura selezione effettuata sia sulle azioni già intraprese che su quelle pianificate. Significa che questo premio è “merito” del nostro PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e per il Clima), del nostro Piano del Verde, del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), e di tutto il lavoro di pianificazione che abbiamo fatto in questi ultimi anni, anche insieme ai cittadini. I fondi a disposizioni verranno suddivisi tra le città sulla base dei progetti che verranno presentati nei prossimi mesi, questo significa che ci attende un duro lavoro che sarà reso più semplice grazie a quanto già fatto. Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per Padova e per i tutti i padovani”.





