Granato: “Musk compra Twitter, la questione della libertà dei social network”

Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari e afferma che “La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante”.

Si tratta dello stesso Musk che dopo il golpe del 2019 in Bolivia contro Evo Morales twittava che “faremo colpi di stato contro chiunque vogliamo” (tweet nei commenti).

Non c’è che dire: una chiara garanzia di libertà.

Ma c’è di più

L’acquisizione di Twitter pone una volta di più il tema della proprietà delle grandi imprese Big Tech, compresi i #socialnetwork.

Il problema non è nel nome del singolo miliardario – Musk, Zuckerberg, ecc. – ma nel fatto che una classe di miliardari possieda infrastrutture che ormai sono beni comuni e ne decidono le regole senza un vero controllo democratico.

Introducendo magari algoritmi che possono decidere le sorti di fette sempre più importanti di informazione e confronto.

Oggi non basta semplicemente più “regolazione”, un po’ di antitrust in più.

Serve invece che i social passino in mani pubbliche: per una gestione e un controllo democratico per davvero e non più soggette alle bizze o ai progetti individuali di qualche miliardario.



