Collot, PaP: “Non si ferma la risposta popolare alla guerra”

Ieri abbiamo vissuto dei grandi momenti di dibattito e socialità popolare alla festa Oltre il Ponte organizzata dal Circolo Granma a Bologna. Dopo il ricordo per Valerio Evangelisti, l’iniziativa si è concentrata sul tema della guerra, con l’intervento di Potere al Popolo Bologna e provincia che potete ascoltare nel video qui sotto. In questa occasione, come altre volte è già successo in Italia, ci sono state però anche provocazioni a chi esprime un’opinione non conforme sulle responsabilità e le soluzioni al conflitto.

Stralcio

Riporto uno stralcio del comunicato dell’assemblea bolognese, in cui leggiamo che “la posizione di chi vuole disertare la guerra e non farsi arruolare non piace a tutti. Un gruppo di nazionalisti ucraini ha provato a disturbare la festa, minacciando il banchetto del Comitato Ucraina Antifascista, con dichiarazioni esplicitamente naziste e continuando a provocare. Provocazioni rispedite al mittente, grazie a tante compagne e compagni militanti che con serenità e determinazione hanno evitato ogni possibile aumento di tensione permettendo così lo svolgersi della festa”.

Si continua la lotta con un 25 aprile resistente, contro la guerra e contro la NATO, contro chi soffia sul fuoco della guerra, per fare i propri interessi sulla pelle delle popolazioni ucraine!



var url268372 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=268372”;

var snippet268372 = httpGetSync(url268372);

document.write(snippet268372);