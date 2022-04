Rifiuti, Diaco-Villani (M5S): “Rigettiamo al mittente idea di inceneritore a Santa Palomba”

“Siamo tutti un un po’ scossi della scelta di questa amministrazione di costruire un inceneritore. Anche l’Ue punta al superamento di questa impiantistica entro il 2030. Invece di puntare alle fonti rinnovabili, si punta sull’incenerimento: metodi anacronistici, miopi, che contrastano i principi della transizione ecologica e che contengono una visione vetusta e tipica della peggiore classe dirigente di questo Paese.

L’attuale maggioranza capitolina, inoltre, si scontra in pieno su questo con la controparte regionale, sempre a trazione dem: l’assessore regionale all’Ambiente Massimiliano Valeriani ha infatti a più riprese affermato che lui è contrario alla termovalorizzazione, che guarda caso non rientra affatto nel Piano regionale dei rifiuti dove invece si parla espressamente di riciclo e riuso.

L’ipotesi di un termovalorizzatore che, secondo indiscrezioni di stampa, il sindaco di Roma Gualtieri vorrebbe realizzare a Santa Palomba, ai confini del comune di Pomezia, come Amministrazione non la possiamo accettare. La soluzione non può e non deve essere quella di trasferire il problema sul nostro territorio e su quello dei Castelli Romani: tra l’altro lo stesso Gualtieri, che sconfessa in questo modo anche il piano rifiuti regionale, solo pochi mesi fa in campagna elettorale si era detto assolutamente contrario all’idea di un inceneritore per superare l’emergenza rifiuti”.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S e presidente della commissione Ambiente a Pomezia Massimiliano Villani.