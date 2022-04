Campus Bio-Medico di Roma, da oggi un nuovo ufficio postale

Inaugurato oggi un nuovo Ufficio Postale presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico in via Alvaro del Portillo 200, a Roma. Si tratta di un risultato importante a beneficio dei cittadini del quartiere, la struttura sarà infatti a servizio del Campus universitario e di Trigoria, alle porte della Riserva Naturale di Decima Malafede.

Il nuovo servizio, messo a disposizione da Poste Italiane, si inserisce all’interno del quadro di sviluppo del progetto del polo multiservizi del Campus Bio-Medico “Campus Hub” e ha la finalità di integrare alle strutture di formazione, ricerca e assistenza, i servizi di pubblica utilità a valenza sociale nel rispetto dei criteri di innovazione e sostenibilità ambientale.

Per Carlo Tosti, Presidente Università e Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico: “L’apertura del nuovo ufficio postale è importante non solo per i pazienti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ma rappresenta un valore aggiunto anche per il territorio circostante. La centralità della persona e l’attenzione al territorio rappresentano il cuore della nostra vision: insieme a Poste italiane oggi ribadiamo questi valori che già caratterizzano l’offerta di salute del Policlinico e la nostra idea di formazione universitaria. E con i prodotti postali e finanziari aggiungiamo un tassello al mosaico dei tanti servizi al cittadino presenti nel Policlinico”.

Domenico Mastrolitto, Direttore Generale di Campus Bio-Medico SpA, ha spiegato che “l’apertura di un ufficio postale presso il Policlinico è in linea con un rinnovato sistema di welfare aziendale e di comunità volto a coniugare formazione, assistenza, servizi di pubblica utilità e valenza sociale. Un modello virtuoso di hub multiservizi che punta a salvaguardare l’innovazione e, al contempo, la sostenibilità ambientale”.