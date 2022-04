Padova, “Gioielli in fermento” X edizione

Apre a Padova la mostra Gioielli in Fermento 20|21 che celebra la decima annualità del concorso internazionale. Nella complessità dei due anni trascorsi, ne risulta la duplice edizione del concorso internazionale di gioielleria contemporanea. Si dispiegano, circondati dai magici affreschi del ‘500 nel prezioso Oratorio, oltre 110 pezzi, tra cui le opere premiate dalla prestigiosa giuria che ha assicurato la straordinaria disponibilità ad esaminare due sessioni, ostacolate dalle numerose contingenze che come tutti gli operatori della cultura, anche questa iniziativa ha attraversato.

20 paesi del mondo

Gli autori, provenienti da oltre 20 paesi del mondo, presentano la più autentica espressione della ricerca individuale nella gioielleria contemporanea, interpretando un dialogo fatto di cultura del territorio, tradizioni e riflessioni sulle sfide sempre più difficili dell’attualità.

Il tema concepito per il 2020 proponeva un approccio all’evoluzione e alla maturità: nel lavoro come nelle stagioni della vita e riflesse nelle apprezzabili caratteristiche del vino, il sottofondo tematico che accompagna il fermento creativo delle opere selezionate. Tale concetto ha poi subito esso stesso una evoluzione dovuta all’attraversamento del tempo incerto della pandemia. Qualcosa di assolutamente inimmaginabile, con cui gli autori sono stati invitati a confrontarsi nello svolgimento di una doppia edizione del concorso. Completano l’edizione le opere degli autori di riferimento invitati per questa occasione e la ricca sezione studenti, di cui saranno esposte le opere premiate. Tutte le opere sono illustrate nei due volumi del catalogo, realizzato grazie al sostegno di AGC Associazione Gioiello Contemporaneo.

Ne emerge un quadro ancora più complesso e articolato in innumerevoli sfumature, grazie alle quali ogni opera rappresenta una reazione autentica. Si tratta di una occasione davvero speciale quella di poter avere una visione d’insieme su uno dei primi resoconti artistici di un’epoca che è impossibile dimenticare. Per agevolare l’esperienza della mostra, sarà presente all’inaugurazione e al finissage Eliana Negroni, che ha ideato e curato tutte le edizioni e le esposizioni che hanno portato il progetto in più di 40 sedi internazionali nel corso dei dieci anni di lavoro.

La manifestazione è realizzata grazie al Comune di Padova-Assessorato alla Cultura.

Premio Gioielli in Fermento 20|21

Yukiko Kakimoto (Kyoto,Japan) con le spille Metamorphose

Boglárka Mászi (Hungary) con l’ornamento da spalla Memory Fragments

Letizia Maggio (Italy) con la collana Mein Kunst

Annarita Bianco (Italy) per la sezione studenti, con le spille 2030

Artists list

Verde Alfieri Sara Barbanti Maura Biamonti Maria Blondet Chiara Bordoni Cristina Celis

Dania Chelminsky Roberta Consalvo Sances Corrado De Meo Martina Dempf Ylenia Deriu

Birgit Duval Gozde Erdogan Micol Ferrara Sabrina Formica Laura Forte Stefano Fronza

Nahoko Fujimoto Francesca Gabrielli Fabiana Gadano Nicole Gauvin Eleonora Ghilardi

Hoon a Goh Nataša Grandovec Susanne Hammer Margit Hart Akane Hayashi Marta Herradura

Gabriele Hinze Yi-Hsun Hsieh Satomi Ito Lorena Jarpa Ildikó Juhász Yukiko Kakimoto

Yasuko Kanno Ritva Kara Iro Kaskani Ji Young Kim Joshua Kosker Monique Lecouna

Namkyung Lee Ria Lins Carmen López Letizia Maggio Susanne Matsché Mineri Matsuura

Boglárka Mázsi Mirella Mazzariol Vasiliki Merianou Francesca Mo. Julia Muenzing

Eiko Nakahara Sogand Nobahar Mariagiorgia Pacini Taibe Palacios Charlotte Parent

Liana Pattihis Bruno Pedrosa Mabel Pena Anna Retico Chiara Scarpitti Sara Shahak

Yukie Shirakawa Rita Soto Ventura Claudia Steiner Rho Tang Barbara Uderzo

Youjin Um Eriko Unno Christina Vandekelder Yasmin Vinograd Cristian Visentin

Yiota Vogli Babette Von Dohnanyi Caterina Zanca Laura Zecchini Caterina Zucchi

Artisti ospiti

Maria Rosa Franzin, Gigi Mariani, Kazumi Nagano, Renzo Pasquale, Maddalena Rocco, Annamaria Zanella

Giuria

Alba Cappellieri professore ordinario al Politecnico di Milano, direttore Museo del Gioiello di Vicenza

Renzo Pasquale artista e docente, Padova

Olga Zobel gallerista e collezionista Galerie Biro’, Monaco di Baviera

Info: orario: 9:30 – 12:30 / 15:30 – 19:00, chiuso i lunedì e 15, 16, 22 aprile. Ingresso gratuito. Inaugurazione al pubblico venerdì 1 aprile, ore 18:00.Domenica 15 maggio – visite guidate dalle 15:30 alle 18:00.



var url257290 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=257290”;

var snippet257290 = httpGetSync(url257290);

document.write(snippet257290);