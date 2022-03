Collot: “Una mattinata di confronto con la mia generazione inascoltata dalla politica”

In questa domenica, dopo le tante piazze di questi giorni, ho il tempo di fermarmi un attimo e dire due parole su qualcosa che sento riguardarmi anche da vicino, molto personalmente.

Qualche giorno fa sono stata davvero contenta di essere stata invitata dalle studentesse e dagli studenti del liceo Sabin di Bologna a parlare della condizione delle donne in Italia.

Scambio importante

Un momento di scambio importante in cui abbiamo riflettuto sulla differenza tra uguaglianza formale e sostanziale, tra il tipo di competizione e empowerement femminile che ci vogliono imporre e un’idea di riscatto ed emancipazione basato su giustizia sociale. Una mattinata di confronto tra la mia generazione, nata e cresciuta nella crisi del 2008, e una generazione cresciuta tra le macerie della crisi pandemica, inascoltata dalla politica e che rivendica il proprio posto nel mondo.

Un momento prezioso se pensiamo che in questi mesi studenti e studentesse si sono mobilitati in tutto il Paese. Domani è lunedì, ricomincia la settimana, la scuola e il lavoro, ma quelle ore passate lì al Sabin mi tornano in mente oggi, con un po’ di tranquillità in più, perché ci confermano una cosa che in questi mesi è stata sempre più evidente: abbiamo tanto da imparare da una generazione di ragazzi e ragazze che lotta per un mondo più giusto.



var url254684 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=254684”;

var snippet254684 = httpGetSync(url254684);

document.write(snippet254684);