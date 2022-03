De Carlo: “Impressionante l’aumento dei costi del carburante”

Per frenarlo ed evitare il rischio paralisi per l’intero Paese, è necessario un pacchetto immediato di interventi che comprendano in primis la rimodulazione delle accise e un ricalcolo dell’Iva.

Nell’immediato, per misure così drastiche, torna più che mai evidente la necessità di un nuovo scostamento di bilancio, ma bisogna agire anche sui produttori che in queste settimane stanno accumulando extra-profitti mai visti, con la creazione di un fondo ad hoc per sostenere gli autotrasportatori e a seguire tutte le imprese e le famiglie strette nella morsa del caro-carburanti, che si aggiunge all’aumento sconsiderato delle altre spese energetiche, con numeri da far tremare i polsi.

Problema comune

Infine anche l’Europa deve fare la sua parte perché, trattandosi di un problema comune, serve un calmieramento dei prezzi su base europea, all’interno di un percorso che preveda un Energy Recovery Fund.

A Strasburgo abbiamo appena concluso la votazione sul progetto preliminare del parere sulle conseguenze dell’aggressione della Russia.

Ora ci spostiamo in Aula per l’intervento del Primo ministro ucraino Denys Šmihal’, a cui seguirà l’intervento del Comitato dei Ministri e la comunicazione del Segretario generale del Consiglio d’Europa.



