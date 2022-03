Granato, PaP: “Solo il popolo salva il popolo”

Stasera, dopo l’assemblea organizzata dai “Disoccupati 7 Novembre” con il Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze, siamo scesi in corteo per le vie del centro di Napoli.

Con la bella sorpresa di condividere la manifestazione con Antonella Bundu, consigliera comunale di Firenze.

C’è un aspetto della lotta dei disoccupati partenopei e degli operai fiorentini che unisce le loro lotte al di là della facile retorica dell’“unità”: è il porsi direttamente sul terreno della classe dirigente.

Cercano di costruire il futuro che vorremmo

Non si limitano cioè a resistere – rispettivamente contro l’assenza di lavoro e dunque reddito; e contro la chiusura della fabbrica, non rimangono sul terreno vertenziale, ma cercano di costruire direttamente il futuro che vorremmo.

I disoccupati si impegnano infatti in lavori di pubblica utilità, che rivendicano come necessari non solo a loro (per avere un reddito) ma all’intera comunità, che si avvantaggerebbe del lavoro di centinaia di persone in opere di pulizia delle spiagge, cura del verde pubblico, ecc..

Gli operai GKN, di fronte a una politica attenta solo agli interessi delle multinazionali, decidono di scrivere una norma che ostacoli delocalizzazioni e chiusure speculative e che disegni pezzi di politica industriale. Norma oggi depositata in Parlamento e che potrebbe trasformarsi in legge dello stato se solo ci fosse la volontà politica di fare gli interessi di lavoratori e lavoratrici.

Sempre gli operai GKN hanno poi avanzato la proposta della creazione di un polo pubblico della mobilità sostenibile per affrontare la transizione ecologica.

Disoccupati 7 novembre e operai GKN non aspettano che arrivino governo e istituzioni a salvarli.

Perché solo il popolo salva il popolo!



