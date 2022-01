Memoria, il sindaco di Trieste: “Non si parli di esclusione da cerimonia”

“Arcigay escluso? Non si dica questa frase, non è così, non deve passare il messaggio che ci siano delle esclusioni mirate. Per via della pandemia sono state invece coinvolte il minimo possibile delle delegazioni ufficiali”. Così alla ‘Dire’ il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza replicando alla denuncia di Arcigay Arcobaleno Trieste di essere stati esclusi dalla cerimonia di domani, alla Risiera di San Sabba, in occasione del giorno della Memoria.

Abbiamo solo applicato il regolamento

“Abbiamo solo applicato il regolamento. Quindi non sono state invitate tantissime associazioni, come, per esempio, neppure il comandante della Polizia locale”, spiega Dipiazza, precisando che oramai l’organizzazione è chiusa e non è ipotizzabile un passo indietro per includere in extremis i rappresentanti Lgbt, nonostante alla Risiera vi sia una targa in memoria di gay e lesbiche sterminate dal nazismo. “Se ora dovessimo richiamare un’associazione, dovremmo richiamarle tutte. Non è possibile, sarebbe un delirio”, conclude il sindaco.

Fonte: Agenzia Dire