Memoria, Anpi Trieste: “Aprire la cerimonia risiera ai rappresentanti lgbt”

“Alla Risiera c’è una targa che commemora gay e lesbiche sterminate nazismo, e concordo con l’Arcigay che l’ufficialità della cerimonia andrebbe allargata ai rappresentanti Lgbt. Come Anpi ci prendiamo l’impegno di proporre l’allargamento del Comitato (per la Difesa dei valori della Resistenza, ndr), o comunque della platea degli invitati di base. Credo che far rientrare rappresentanti di associazioni che rappresentano, soprattutto per il 27 gennaio, categorie di vittime e perseguitati sia assolutamente corretto”. Lo fa sapere alla ‘Dire’ il presidente dell’Anpi di Trieste, l’associazione dei partigiani, Fabio Vallon, commentando l’esclusione da parte del Comune di Trieste dei rappresentanti dell’Arcigay Arcobaleno di Trieste dalla cerimonia di domani, giorno della Memoria, alla Risiera di San Sabba. “Mi hanno fatto vedere la risposta che l’Arcigay ha avuto dal Comune di Trieste- continua Vallon- burocraticamente è corretta. Vanno benissimo le autorità, le associazioni di ex combattenti, e le associazioni che fanno parte del Comitato- osserva- ma andrebbe aggiornato quell’elenco per farlo più inclusivo”.

La cerimonia del giorno della Memoria alla Risiera

La cerimonia del giorno della Memoria alla Risiera, fa sapere il presidente, la gestisce in autonomia il Comune, non tanto il Comitato per la Difesa dei valori della Resistenza. “L’Anpi viene coinvolto nell’organizzazione quando c’è il 25 aprile, mentre per domani, abbiamo ricevuto l’invito a partecipare e basta”, spiega Vallon. E aggiunge: “E’ vero che si tende a fare queste cose un po’ in maniera automatica, ragionando che ‘si è sempre fatto così, abbiamo sempre invitato questi’. Ovviamente fino a prima della pandemia il problema non si è mai posto, perché la cerimonia era aperta al pubblico”, conclude.

Fonte: Agenzia Dire