Roma, Diaco (M5S): “Bene nuova area giochi Colle Oppio, voluta da amministrazione Raggi”

“È un’ottima notizia l’inaugurazione della nuova area giochi al parco di Colle Oppio. Ogni nuovo spazio in cui tutti i bambini possono vivere autenticamente la loro infanzia, all’aperto e in sicurezza, è un’oasi preziosa. Con Virginia Raggi abbiamo dato il via a una grande campagna di riqualificazione e potenziamento delle aree ludiche, che ha portato a tanti interventi sul territorio e a un bando da circa 2 milioni e mezzo.

Progetto voluto dal M5S

Lo stesso progetto a Colle Oppio, concluso in questi giorni, è stato voluto e programmato da noi. E sarebbe stato carino se l’attuale amministrazione l’avesse ricordato ai cittadini, anziché prendersene tutto il merito… ma ormai siamo abituati ai loro metodi”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente.