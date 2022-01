Regione Lazio, D’Amato: “Successo open day adolescenti, domenica si replica”

“Ieri è stato un successo l’open day rivolto agli adolescenti con il superamento del target nazionale dell’80%. Domenica si replica nelle strutture messe a disposizione da Aiop Lazio e in quelle delle Aziende sanitarie di Frosinone, Rieti e Latina. E’ già online l’apposita card per prenotare la dose booster nella fascia 12-17 anni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). La novità del prossimo open day riguarda dunque la prenotazione per una migliore gestione dei flussi”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.