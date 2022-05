Open Day “Le Rose di Maggio”: la ASL Roma 3 promuove la prevenzione con una giornata di screening ad accesso libero

Una giornata intera dedicata alla prevenzione con screening alla mammella, colon retto e cervice. Questo il tema dell’iniziativa organizzata dalla ASL Roma 3, con accesso libero dedicato ai cittadini residenti sul Territorio. Grande la risposta in termini di affluenza presso il Poliambulatorio di Casal Bernocchi.

Ennesimo successo, in termini di partecipazione

Ennesimo successo, in termini di partecipazione, per l’Open Day organizzato in data odierna dalla ASL Roma 3. Presso il Poliambulatorio di Casal Bernocchi, dalle 10.30 alle 19.30, i volontari dell’Associazione Oncologica del litorale “L’Albero delle molte Vite” hanno accolto i partecipanti omaggiandoli con una rosa e guidandoli in questo percorso di prevenzione dedicato allo screening della mammella, screening del colon retto e screening della cervice. Gli utenti hanno potuto contare su un nuovo performante mammografo, che ha consentito loro di godere di un servizio estremamente qualitativo e accurato.

“Le Rose di Maggio” è la risposta della ASL Roma 3 alla necessità di prevenzione, divenuta ancor più importante dopo le difficoltà causate dalla pandemia.

“Queste giornate stanno funzionando – ha affermato la Dott.ssa Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3, a margine della conferenza stampa di inaugurazione dell’evento – la prevenzione è determinante per avere un buon percorso di salute e noi stiamo cercando di far di tutto, di essere particolarmente veloci perché dobbiamo recuperare il gap che c’è stato in ragione della pandemia. Ci stiamo lavorando con grande attenzione, sia con gli Open Day, dove non si richiede alcun tipo di prenotazione, sia ordinariamente. L’obiettivo è rendere fruibili al meglio questo tipo di prestazioni che sono senza ombra di dubbio essenziali”.

Il nome “Le Rose di Maggio”

Il nome “Le Rose di Maggio”, è stato scelto per richiamare il tema della Bellezza, toccato sotto diversi punti di vista: per un paziente oncologico prendersi cura di sé sotto l’aspetto fisico e salutistico è fondamentale, ma esiste anche un aspetto psicologico determinante, legato alla cura della propria immagine. Da sottolineare in tal senso la presenza di Jamal Taslaq, stilista palestinese di fama internazionale. Molto attivo nella difesa della Pace, dei diritti umani e delle Donne e più volte partecipe ad iniziative promosse per ridare centralità alle persone affette da tumore, Jamal ha scelto volontariamente di essere Testimonial di questa iniziativa: “Salute e bellezza – ha affermato lo stilista – sono aspetti fondamentali per una persona. Bisogna amare sé stessi, curarsi e apprezzarsi. La Bellezza intesa come concetto più alto è data dalla salute, dalla tranquillità interiore, è come un fiore: se lo curi sboccia e ti restituisce un profumo unico”.

Il Direttore Sanitario della ASL Roma 3, la Dott.ssa Daniela Sgroi, ha invece ricordato i numeri legati a queste prestazioni di prevenzione erogate dall’Azienda: “Durante la pandemia purtroppo abbiamo avuto 4000 prestazioni in meno di rispetto al 2019. Con la nostra attività istituzionale giornaliera e con queste iniziative, che stiamo fornendo ai cittadini del territorio, cerchiamo di recuperare tutte le prestazioni che non abbiamo potuto erogare. Nel corso dell’anno 2020/2021 e in questi primi sei mesi del 2022 abbiamo recuperato 3300 prestazioni e vogliamo assolutamente recuperare, entro fine anno, tutti quei pazienti, quei cittadini che non si sono sottoposti alle prestazioni di screening. L’obiettivo è continuare ad incrementare la percentuale di prestazioni erogate: nello screening mammografico siamo passati dal 32 al 37% e questo è un dato molto importante. Discorso simile per lo screening del Pap Test e del colon retto, con i numeri che ci raccontano di un notevole incremento, anche grazie a giornate come queste.

Oggi sono stata la prima paziente, sono molto contenta di questo perché è importante dare il messaggio giusto: la prevenzione è fondamentale. Noi siamo dotati di un mammografo, di ultima generazione, che ci è stato donato e che mettiamo a disposizione dei nostri utenti”.