Roma, sabato 17 settembre open day del trasporto pubblico

Sabato 17 settembre, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2022 (16-22 settembre) open day del trasporto pubblico in tutta la città. La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che dispone la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie.

Informazione sul trasporto pubblico

Quella di sabato 17 non sarà una semplice giornata di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle metropolitane disattivati. Si farà anche informazione sul trasporto pubblico, gadget a tema saranno distribuiti da personale Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e ai capolinea. E vi saranno aree pedonali e iniziative in tutti i Municipi.

Principali pedonalizzazioni

Sabato 17 settembre, dalle 9 alle 20.30, niente traffico su via del Corso tra piazza Venezia e largo Chigi. Stop anche a bus del trasporto pubblico, taxi e Ncc. Domenica 18 dalle 9 alle 18 sarà invece chiusa al traffico (inclusi i mezzi del trasporto pubblico) via Appia Antica, da Porta San Sebastiano alla basilica di San Sebastiano. Entrambe le strade saranno costantemente presidiate dalle pattuglie della Polizia Locale.

Il tema di quest’anno della principale campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile, è “Migliori Connessioni”, per evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e incentivare il cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva.

Open day

L’open day sarà la prima delle tante iniziative con cui la Capitale celebrerà la Settimana Europea della Mobilità 2022: in calendario una serie di appuntamenti per promuovere l’uso del trasporto pubblico locale e diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Roma intende così comunicare il proprio impegno al cambiamento, al pari delle grandi capitali europee. In quest’ottica, l’open day nasce con l’obiettivo primario di portare a bordo di bus, tram e metro chi di solito non usa i mezzi pubblici. Una tappa rilevante lungo il percorso verso una mobilità sempre più moderna, efficiente e sostenibile, in cui sia limitato il più possibile l’uso dei mezzi privati in favore del trasporto collettivo e condiviso.





var url354611 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=354611”;

var snippet354611 = httpGetSync(url354611);

document.write(snippet354611);