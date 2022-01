Pomezia, avvio lavori rotatoria altezza hotel Selene

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani. Tra un paio di mesi saranno completati i lavori per la realizzazione della rotatoria collocata in corrispondenza dell’hotel Selene.

La realizzazione di una nuova strada di collegamento

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso e la via dei Castelli Romani (altezza ASL) e la costruzione di una seconda rotatoria lungo l’arteria, già in corso di realizzazione.

“Un intervento urbanistico importante – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri – che ci consente di aumentare i servizi offerti ai nostri cittadini decongestionando il traffico veicolare nella zona ed ampliando il perimetro urbano. Abbiamo già installato i semafori in corrispondenza del sottopasso per intervenire fin da subito sul rischio grandi piogge, ma grazie alle opere previste possiamo mitigare in maniera più incisiva la problematica degli allagamenti salvaguardando la pubblica incolumità dei cittadini”.

“Il miglioramento del Comparto D è strategico per la crescita della nostra Città in termini di servizi e viabilità – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – I lavori stanno procedendo spediti e nel giro di un paio di mesi sarà aperta al traffico veicolare la rotatoria prevista dal progetto. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di riprogettazione della viabilità per l’ingresso principale di Pomezia. La nuova strada di collegamento verso la ASL e la realizzazione della rotatoria al bivio già in fase di autorizzazione Regionale, renderanno il traffico più fluido e ordinato”.