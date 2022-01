120 chili di cibo premium ai cani dei rifugi di Campania e Lazio

Il randagismo è un fenomeno abbastanza diffuso nel nostro Paese e nonostante i dati riportino un lieve miglioramento la situazione nel Sud Italia resta critica, visto che è qui che si trova il 72% dei cani presenti nei canili. Le condizioni sono spesso precarie per via del sovraffollamento delle strutture e per la mancanza di cibo e risorse destinate agli animali in stallo. L’influencer Francesca Di Pietro, conosciuta su Instagram come @viaggiaredasoli, ha lanciato sui social un appello ai suoi follower: la sua prossima avventura consisterà in un viaggio verso il Sud Italia per far visita ai rifugi del randagio, un tour che la vedrà impegnata per sette giorni e in sette strutture presenti in Lazio e Campania. Sponsor di questa iniziativa è la startup amusi (https://www.amusi.it), azienda nata con l’obiettivo di introdurre nel mercato del cibo per cani un nuovo concetto di nutrizione: amusi offrirà supporto alla missione di Francesca con delle donazioni di cibo di alta qualità per i cani nei rifugi.

L’iniziativa, che prende il nome di “7 rifugi in 7 giorni”, è stata pensata per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’adozione: “ogni giorno tantissimi cani vengono abbandonati dai loro padroni – dichiara Francesca Di Pietro – perché non se ne possono più prendere cura o perché è arrivato a casa un bambino e non si ha il tempo anche per il proprio animale”. Anche per queste ragioni il tour inizia a gennaio e non a dicembre, affinché l’adozione e l’aiuto nei confronti degli animali non sia un gesto sporadico o occasionale, dettato dallo spirito delle feste natalizie, ma che sia un tema sentito tutto l’anno. L’iniziativa è sostenuta da una raccolta fondi destinata all’acquisto di cibo per cani. Il ricavato sarà devoluto interamente ai sette rifugi per cani coinvolti: il Rifugio Code Felici a Roma, l’Arca Volante a Rocca Priora (RM), il Rifugio Anima Randagia a Pontecorvo (FR), il Rifugio Gli Angeli di Pasquale a Napoli, il Rifugio di Buonabitacolo (SA), il rifugio Cuori Randagi di Airola (BN) e l’Associazione Zoofila Nocerina di Nocera inferiore (SA).

Amusi supporterà l’iniziativa e metterà a disposizione 120 chili di crocchette per cani che raggiungeranno i sette rifugi. Il cibo donato è di altissima qualità e selezionato sulla base delle esigenze specifiche del cane.

Su Amusi

Amusi (https://www.amusi.it) è una tech company italiana che nasce a settembre 2021 con l’obiettivo di innovare il settore del petfood attraverso un’inedita combinazione di tecnologia, qualità degli ingredienti e attenzione agli animali. Amusi offre petfood di prima qualità prodotto in Italia utilizzando solo i migliori ingredienti naturali: offre nutrimento gustoso per garantire all’animale domestico il più equilibrato sviluppo nel tempo. La qualità dell’esperienza d’acquisto è garantita, inoltre, dal supporto gratuito di nutrizionisti veterinari, in grado di rispondere a dubbi e perplessità dei padroni.