Collot, PaP: “Ma chi se ne frega delle tue condizioni e non è che dobbiamo dare una mano a tutti…”

In due frasi Roberto Poletti, il giornalista ed ex politico passato con disinvoltura dalle file leghiste a quelle della sinistra e viceversa, ha riassunto il pensiero del padronato di questo paese. Pensiero messo in atto sia dal governo Conte II sia da quello Draghi, che come ricordato dal ministro Orlando hanno regalato 115 miliardi alle imprese, dove si annidano gli unici veri parassiti, loro sì sempre aiutati, nonostante evasione fiscale miliardaria e truffe conclamate…

E poi si fanno le pulci sul reddito di cittadinanza!

Il problema abitativo strutturale che in questo paese morde ai fianchi di decine di migliaia di persone sfrattate dalla propria casa perché impossibilitate a pagare l’affitto, o il mutuo o il canone, non può essere ridotto a singoli casi di cronaca in cui la guerra fra poveri lascia tutti sconfitti. Tutto ciò in un quadro in cui i grandi palazzinari lasciano sfitta una parte enorme del patrimonio edilizio, per mantenere alti i prezzi.

Emergenza abitativa

L’emergenza abitativa in tutta Italia, come lo sgombero avvenuto sotto feste natalizie in via Zampieri, in quella che qualcuno definisce la città più progressista d’Europa, è esemplificativo di quello che serve davvero alle classi popolari. Bisogna tornare a espandere e ammodernare il patrimonio residenziale pubblico, svenduto nel corso degli anni per favorire la speculazione immobiliare. Ma dobbiamo anche chiedere con forza l’abrogazione del decreto Renzi-Lupi, che cancella i diritti di base delle persone in una logica punitiva da vera macelleria sociale!



