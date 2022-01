Congresso Pd, Mirabelli: “Richiesta incomprensibile, non può bastare una dichiarazione di D’Alema”

“L’idea che basti la dichiarazione di un ex leader, seppur importante come D’Alema, per mettere in discussione il percorso che il Partito democratico sta facendo, mi pare francamente una cosa incomprensibile”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore del Partito democratico, Franco Mirabelli, che ha poi proseguito: “Personalmente sono convinto che il precorso che il Pd ha avviato e che Letta sta conducendo sia quello giusto, e se siamo tutti d’accordo allora non si capisce per quale motivo dovremmo fare un congresso”.

Sulle parole di D’Alema, Mirabelli ha commentato

“Credo che D’Alema abbia fatto una dichiarazione che non aiuta un processo di riavvicinamento che tra l’altro era già in atto, come d’altronde dimostra l’attenzione da parte di Articolo1 al processo della Agorà”

Ha poi aggiunto

“Detto ciò, è una dichiarazione di D’Alema, quindi non gli darei un’importanza così cruciale e non credo nemmeno che possa rallentare un processo che è già in corso, nel rispetto reciproco e nel confronto sui programmi, i progetti e le proposte”.

Sugli anni di Pd a trazione renziana, Mirabelli ha spiegato

“La stagione di Renzi non può essere riassunta in un giudizio così semplice. All’inizio Renzi ha rappresentato davvero un’innovazione necessaria nel quadro politico italiano e di sinistra. In quegli anni c’era davvero una richiesta di cambiamento che lui ha saputo interpretare bene, e questo ha pagato come dimostra il 40% delle ottenuto dal Pd alle europee del 2014”.

Mirabelli ha poi proseguito

“Dopo quell’esperienza purtroppo ha avuto un’evoluzione non positiva che è costata la bocciatura al referendum costituzionale e ci ha riportato al 18%. In particolare ci si è allontanati troppo da alcuni valori e soprattutto da un’azione politica che doveva mettere al centro il lavoro e il superamento delle differenze e delle disuguaglianze che in questo Paese sono ancora troppe”.

Sulla possibilità di un allargamento a sinistra del Pd, Mirabelli ha quindi concluso

“Io penso che per il Pd il tema sia quello di mettere in campo un progetto politico che rappresenti la parte maggioritaria del Paese, e questo vuol dire riuscire a parlare a sinistra così come al mondo riformista e liberale. Alla fine la vocazione maggioritaria è sempre stata questa: non scegliere se aprirsi a destra o a sinistra, ma provare con il contributo di tutti a mettere in campo una proposta politica che riuscisse a parlare alla maggioranza del Paese”

