De Magistris: “Ho ancora negli occhi il giorno dell’inaugurazione della prima ed unica mostra sulla famiglia De Filippo”

Ancora Napoli ieri in prima serata su Rai Uno, con il film “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini. Un film bellissimo e con attori bravissimi. Solo chi non conosce veramente #Napoli può non capire la nostra città, un teatro quotidiano a cielo aperto, con il popolo protagonista e con talenti sparsi ovunque.

Solo chi è in malafede non riconosce il ruolo e la potenza di Napoli in questi anni sul piano culturale ed in particolare nella produzione televisiva e cinematografica.

La cultura è riscatto, orgoglio, economia e lavoro

Ho ancora negli occhi il giorno dell’inaugurazione della prima ed unica mostra sulla famiglia De Filippo, al Castel dell’Ovo nel 2018.

È sempre poco quello che ogni napoletano può fare rispetto a quanto i De Filippo hanno dato a Napoli, alla cultura nazionale e mondiale.

Che emozione questo film, fino alle lacrime.

Grazie a Sergio Rubini, per la sua regia coraggiosa, di alta professionalità, sensibile e rispettosa della storia dei De Filippo. Un ricordo tenero poi di Luca e Luigi, figli di Eduardo e Peppino, che ho avuto l’onore di conoscere e di conversare con loro di teatro e di Napoli.



