De Magistris: “Il diritto ad avere diritti”

Dopo due anni di pandemia abbiamo diritto ad ottenere tamponi gratis e disponibili per tutti, impedire speculazioni sui prezzi delle mascherine FFP2, avere una sanità pubblica più forte, più diffusa e meno diseguale sui territori, con più medici ed infermieri, per curare non solo il covid ma anche tutte le altre patologie gravemente trascurate, porre fine al profitto sui vaccini e sui brevetti (in quanto la salute è un bene comune) e realizzare una campagna di vaccinazione massiccia per la popolazione fragile del pianeta, ricevere trasparenza e meno ambiguità e contraddizioni su tutte le informazioni sanitarie (dal virus agli effetti collaterali dei vaccini), avere una divulgazione comunicativa delle autorità corretta e veritiera e contrastare la disinformazione del tipo vaccinati e green pass=immunizzati.

Libertà civili

Cessare con la riduzione delle libertà civili che non siano effettivamente necessarie per contrastare la pandemia, porre fine ad una strisciante torsione autoritaria e ad una costante progressiva riduzione del bilanciamento democratico dei poteri costituzionali, adottare misure economiche e sociali destinate a chi ha sofferto di più e non invece approfittare della pandemia per consolidare ancora di più poteri forti e disuguaglianze, contrastare le spaventose povertà crescenti, eliminare discriminazioni geografiche garantendo autonomie effettive dei territori e non invece l’autonomia differenziata che è solo un modo per rafforzare poteri politici-burocratici in capo agli apparati regionali, mettere al centro di ogni azione la questione morale e la lotta alla corruzione e alla mafia, destinare le risorse pubbliche ottenute dall’Europa sulla tragedia dei morti del 2020 per migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita per tutti del nostro Paese: sanità, lavoro, piano straordinario di assunzione per concorso di giovani in tutti i comparti pubblici, ambiente, messa in sicurezza del patrimonio naturalistico ed edilizio, riduzione della pressione fiscale e della burocrazia per sviluppare energie ed investimenti virtuosi, tutela dei beni pubblici e stop alle privatizzazioni funzionali a gruppi di potere oligarchici, acqua, infrastrutture materiali e digitali, trasporti. Insomma dopo due anni di pandemia se la risposta è quella che sta dando il governo dei migliori c’è davvero bisogno che il popolo italiano dia il meglio con tutti gli strumenti che la democrazia e la Repubblica mettono a disposizione per uscire migliori da questo tunnel.



