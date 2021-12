Trotta, PaP: “Prosegue la lotta dei lavoratori MT licenziati”

Anche oggi come Potere al Popolo – Livorno abbiamo dato una mano concreta ai lavoratori licenziati da MT.

Abbiamo rallentato, insieme ai lavoratori, le operazioni di smistamento delle automobili alla Sintermar.

La necessità è quella di farli reintegrare subito, per cui siamo a totale disposizione per ogni azione che possa essere risolutiva.

Scambio utile

A conclusione della mattinata siamo stati all’Ispettorato del lavoro, insieme al Sindacato Usb Livorno, dove abbiamo avuto uno scambio utile con la dirigente e ci auguriamo che vengano effettuati i controlli necessari.

A fronte di uno sfruttamento continuo, anche le condizioni di lavoro inaccettabili e schifose sono da rigettare.

Speriamo che tutto questo venga a galla e che, invece, una volta per tutte si risolva questo sistema degli appalti che è quanto di più pericoloso per i lavoratori in primis ma anche per il territorio.



