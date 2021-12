Figliuolo: “Dal 10 gennaio richiamo vaccino dopo quattro mesi”

“Questa variante Omicron è molto contagiosa, dicono gli scienziati da due a cinque volte di più della Delta, ma le prime evidenze cliniche ci dicono che non è così nefasta, ma questo è da prendere con ‘beneficio di inventario’ perché i casi stanno aumentando e sono sotto osservazione“. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in diretta da Torino intervenendo a Rai 1 alla trasmissione Storie italiane.

DAL 10 GENNAIO OK AL RICHIAMO DOPO QUATTRO MESI

“Posso rassicurare che chi è completamente vaccinato con la terza dose, o cosiddetta booster, è molto protetto da ospedalizzazioni rispetto a Omicron – ha aggiunto Figliuolo – Dobbiamo correre e dal 10 gennaio amplieremo la platea a quattro mesi rispetto all’ultima inoculazione; da oggi le terze dosi per i 16 e 17 anni e per i fragili dai 12 ai 15 anni. Il focus resta su anziani e vulnerabili ed è il vanto della campagna italiana che, con l’ordinanza 6 del 9 aprile, ha messo in fila le priorità ed è stata la svolta. La campagna italiana è etica oltre che di massa“, ha sottolineato il generale.

Proprio pensando alle categorie fragili, il commissario all’emergenza ha ribadito

“Queste persone sono la priorità 1, senza prenotazione possono essere vaccinate. Per la problematica di chi è allettato ci sono le unità Usca insieme ai team sanitari messi a disposizione dal ministro Guerini che operano a domicilio. Dobbiamo continuare”. In Italia, ha ricordato Figliuolo, “ci sono ancora 5 milioni e 750 mila persone che non si sono mai accostate ai centri vaccinali e non hanno avuto la malattia. Tre milioni sono nella classe da 30 a 59 anni, quindi persone che lavorano, si spostano molto e bisogna insistere”.

