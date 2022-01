Covid, Parente (pres. comm. Sanità): “Parlamento deve discutere dell’obbligo vaccinale per tutti”

La senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della Commissione sanità del Senato, è intervenuta nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Sull’obbligo vaccinale per tutta la popolazione

“Credo –ha affermato Parente- che il Parlamento ne debba discutere in maniera più approfondita, perché dobbiamo arrivare alla vaccinazione universale e credo che debba coinvolgere anche i bambini, perché il virus sta circolando molto nelle fasce d’età infantili. Abbiamo visto che non c’è nessun pericolo di reazioni avverse e quindi per mantenere l’obiettivo fondamentale di tenere aperte le scuole dobbiamo vaccinare anche la popolazione più giovane”.

Fonte: Radio Cusano Campus