5G, cloud e settore in crescita: il 2022 del settore del gaming

Cosa ci riserverà il futuro del settore dei videogiochi? Da diverso tempo, ormai, le console si adeguano alle novità offerte da Internet in termini di comunicazione e versatilità. Una volta bastava infilare una cassetta in un apposito slot per iniziare a giocare e divertirsi, mentre oggi i gamer esigono come minimo modalità “multiplayer” che consentano loro di sfidare amici a distanza e misurarsi con altri appassionati in giro per il globo.

Senza la rete, tutto questo non sarebbe possibile, ma va da sé che per sostenere il peso di tante connessioni e il download di milioni di GB al giorno sia necessario fare un passo in avanti. I giochi diventano sempre più sofisticati e quindi più “pesanti” e come se non bastasse c’è chi mentre gioca pretende di avviare dirette streaming sul web, di conseguenza gli amanti del gamepad non vedono l’ora che la rete si potenzi attraverso il 5G per godere a pieno di ogni servizio di base e accessorio.

Ad oggi, la distribuzione di Internet in Italia non è certo ottimale, ma è previsto che entro qualche anno il quadro generale risulterà notevolmente migliorato, consentendo anche al gaming di aprire una nuova era. I lavori sulla rete italiana inizieranno nella seconda metà del 2022 e si concluderanno entro il 2026. Con l’avvento del 5G si spera in minori consumi energetici oltre che in una maggiore velocità delle connessioni. Dal punto di vista prettamente tecnico, le risorse di rete saranno ottimizzate grazie a sottoreti virtuali indipendenti e la quasi totalità dispositivi di rete sarà virtualizzata, ridistribuendo in maniera più efficiente la banda disponibile per mezzo di sistemi automatizzati di tipo “Software-defined networking”. A quel punto sarà possibile gestire più dispositivi rispetto a prima, il che si tradurrà in una minore latenza. Per la precisione, si parla di una connessione da 10 gigabit al secondo.

Dal momento che ormai non solo i pc, ma anche i cellulari sono configurati per il gaming, il miglioramento della rete si rivela quasi mai essenziale per soddisfare le esigenze dei giocatori moderni. Anche le comuni app da dispositivo mobile godono oggi di un loro mercato e propongono videogiochi non sempre compatibili con i dispositivi che hanno più di qualche anno di vita. Tra i giochi per gli smartphone rientrano anche le varie tipologie di slot machine online e anche queste vantano da tempo grafiche sgargianti e meccaniche che richiedono di essere processate nel più breve tempo possibile. Nel complesso, il 5G amplificherà non solo l’esperienza di gioco, ma l’utilizzo in sé per sé degli apparecchi digitali.

A tal proposito, anche i servizi cloud sono pronti a giocare la loro parte. Stiamo parlando in questo caso di piattaforme che fanno sì che giochi e programmi non vengano elaborati sulla macchina dell’utente, ma sulla rete, permettendo quindi al consumatore finale di usufruire delle ultime novità anche se non dispone di sistemi all’avanguardia. In sostanza, le risorse vengono condivise con altri utenti e viene concesso di utilizzare software remoti non necessariamente installati sul proprio pc per gestire dati su memorie di massa in linea predisposte dal fornitore. Nel settore del gaming è Google Stadia a far parlare di sé per quanto riguarda i servizi cloud e per la probabile rivoluzione che investirà i videogiochi da qui a breve. Il 2022 è alle porte, il futuro è dietro l’angolo…