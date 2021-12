Quirinale, Ferro (FDI): “Per ora quello di Berlusconi è un nome apparso solo sulla stampa”

“Non mi va di lanciare dei nomi e ribadisco che, ad ora, anche quello di Berlusconi è un nome che è apparso più sulla stampa che nei tavoli di discussione del centrodestra”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la vicecapogruppo alla Camera di FdI, Wanda Ferro, che ha poi proseguito: “Quando arriverà il momento allora sarà giusto confrontarsi e discuterne, ma oggi mettere in campo altri nomi è ancora assolutamente prematuro”.

Sull’ipotesi Draghi al Quirinale, Ferro ha poi spiegato

“Anche Draghi potrebbe essere una possibilità, ovviamente auspicando che difenda l’interesse nazionale, che per noi è una priorità assoluta. Diciamo anche che un’ipotesi del genere, per quanto autorevole che sia, dovrebbe comunque avere come obiettivo quello di tornare a ridare la parola ai cittadini”.

Ha aggiunto

“Per noi è un’ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, a patto che preveda ulteriori passaggi e soprattutto che affermi la volontà di non avere più governi nominati, ma eletti. Nel momento in cui questo avverrà, allora probabilmente anche il parlamento tornerà ad avere un ruolo importante e non verrà esautorato dall’ennesima fiducia”.

Ferro ha quindi concluso

“La novità fondamentale è che questa volta nessuno potrà fare i conti senza il centrodestra e senza Fratelli d’Italia. Ovviamente pensiamo ad un profilo che provenga dalla nostra metà campo, che possa condiviso da tutti e non soltanto dal centrosinistra come purtroppo spesso è avvenuto”

LINK ALL’ARTICOLO