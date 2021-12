Covid, Parente (pres. Comm. Sanità): “Parlamento costruisca norme che consentano di gestire la pandemia superando lo stato di emergenza”

La senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della Commissione sanità del Senato, è intervenuta nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Sulla proroga dello stato di emergenza covid

“Senza il prolungamento dello stato di emergenza ci sarebbero stati dei problemi con la della struttura commissariale –ha affermato Parente-. Io penso che il Parlamento possa utilizzare questo periodo di tempo per costruire delle norme che ci consentano di superare lo stato di emergenza in maniera adeguata, anche se la pandemia dovesse continuare anche dopo il 31 marzo. E dunque poter intervenire in maniera efficiente soprattutto per garantire la campagna vaccinale. Per uscirne dobbiamo accelerare la terza dose. Sicuramente con il booster possiamo dare un rinforzo agli anticorpi e fronteggiare la variante Omicron. Questo anche per poter passare le vacanze di Natale con i nostri cari”.

Fonte: Radio Cusano Campus