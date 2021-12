Pomezia, partono i lavori per la realizzazione del primo teatro della Città

Partiti ufficialmente questa mattina i lavori per il completamento del teatro comunale (ex consorzio agrario in via Cincinnato). Entro la fine del prossimo anno Pomezia avrà finalmente un vero e proprio teatro: i lavori prevedono la realizzazione di una sala teatrale da 500 posti, progettata in modo da essere multifunzionale dal punto di vista dello spettacolo, potendo ospitare con estrema flessibilità qualsiasi tipo di rappresentazione artistica.

“Siamo veramente orgogliosi di dare il via oggi a questi lavori – ha detto l’Assessora Federica Castegnacci – Il progetto, che prevede il completamento del corpo principale della struttura con foyer, platea e palcoscenico, è stato adeguato al finanziamento ottenuto di oltre 3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, nell’ambito del piano “Turismo e cultura” del Ministero dei Beni e delle Attività culturali”.

“Oggi è una giornata storica per la nostra Città – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – Entro un anno l’ecomostro che vediamo in centro da così tanti anni lascerà il posto a uno spazio dedicato alla cultura e finalmente fruibile dalla cittadinanza. Con i fondi del piano Turismo e Cultura daremo vita al primo vero teatro della Città, per poi proseguire con il completamento dell’intera struttura grazie ai fondi del Ministero dei Trasporti – 30 milioni di euro – che Pomezia e Torvaianica si sono aggiudicate per i progetti ‘Pomezia Cresce’ e ‘Torvaianica Cresce’: link: https://www.comune.pomezia.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6796

“Voglio ringraziare – ha concluso il Primo Cittadino – l’On. Manuel Tuzi, Capogruppo della Commissione Parlamentare Cultura, per il sostegno che ci ha dimostrato fin dall’inizio; l’arch. Marco Petreschi, che ha progettato il nuovo teatro; e l’ing. Curci e gli Uffici comunali per il grande lavoro svolto in questi anni e per quello che, con dedizione, svolgeranno fino alla fine dei lavori. Infine ci tengo a sottolineare che la nostra Amministrazione è riuscita a tagliare un traguardo che nessun’altro in tutti questi anni ha avvicinato: è l’ennesima dimostrazione che l’impegno, la costanza e la perseveranza pagano, contro le chiacchiere infondate e le strumentalizzazioni di chi oggi non riesce a gioire di una vittoria dell’intera comunità”.