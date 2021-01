Pomezia, messa in sicurezza dei 4 ex campetti polivalenti

Sono in via di ultimazione i lavori di pulizia, sistemazione e messa in sicurezza dei 4 ex campetti polivalenti, da anni in stato di degrado, di via Santorre di Santarosa, via Singen, via Ugo La Malfa e via Don Luigi Sturzo.

L’Assessore Giuseppe Raspa

“Quelli che tutti conoscevamo come campetti polivalenti – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – sono stati trasformati in aree per attività ludiche e motorie destinate a tutta la cittadinanza. Con i lavori di pulizia, sistemazione e messa in sicurezza restituiamo ai nostri concittadini, più e meno giovani, spazi in cui svolgere attività all’aperto, oggi più che mai importanti per il benessere psico-fisico di tutti noi”.

“Le aree che torniamo a rendere fruibili – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – si trovano in quartieri densamente abitati, in cui è fondamentale mettere a disposizione spazi pubblici per i residenti: bambini, ragazzi, adulti e anziani. La qualità della vita delle persone si misura anche in relazione alle aree di svago e aggregazione che vivono e siamo certi che, non appena le condizioni lo permetteranno, queste quattro aree torneranno finalmente ad essere vissute”.