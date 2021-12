De Magistris: “Stop eolico selvaggio in Calabria”

Dopo che la malapolitica e quelli che avrebbero dovuto impedire la distruzione del paesaggio hanno riempito di pale eoliche le montagne calabresi, ora vogliono fare anche un mega parco eolico nel golfo di Squillace.

Affare sporco

Hanno distrutto per sempre foreste e paesaggi delle preserre del catanzarese, ora anche il mare stupendo che già viene violentato ogni anno d’estate per colpa di depuratori che funzionano male o che sono inesistenti. L’eolico in Calabria non ha più nulla a che spartire con ambiente ed energia pulita. È altro, è affare sporco e distrugge la natura ed anche la vista di paesaggi stupendi ed incontaminati.



