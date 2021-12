Collot, PaP: “Solo babbo natale lavora gratis e non paga le bollette”

Oggi a Bologna abbiamo improvvisato un corteo dentro l’Ipercoop del centro Lame per la giornata nazionale di Potere al Popolo contro il carovita.

Sì, perché mentre aumentano i prezzi delle bollette, della benzina e dei generi di prima necessità come il pane, non solo i salari e le pensioni sono diminuiti rispetto a trent’anni fa, ma sono ulteriormente sotto attacco dalle politiche feroci di questo governo.

Lavoro perso

Mentre la classe politica di questo Paese si spartisce i soldi del PNRR, sono un milione i posti di lavoro persi dall’inizio della pandemia, a cui si aggiungono le migliaia di licenziamenti collettivi avvenuti dopo lo sblocco di questa estate. Sono migliaia le famiglie che stanno venendo lasciate in mezzo alla strada con lo sblocco degli sfratti, mentre cresce il lavoro povero e precario e sempre più persone non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Il governo Draghi continua a essere santificato a livello internazionale e appoggiato da tutte le forze politiche mentre porta avanti un progetto di riforme profondamente classista, dando soldi alle imprese e ai privati, dove la cosiddetta nuova occupazione consiste in vecchi posti di lavoro rioccupati oggi con contratti precari, e affamando la maggior parte della popolazione.

Serve costruire l’opposizione, serve invertire la rotta parlando di diritti, di reddito e salario minimo

Le soluzioni ci sarebbero, ma manca la volontà politica, basta pensare a quante lacrime da coccodrillo stanno versando sulle delocalizzazioni di multinazionali che non sono in crisi ma che delocalizzano per risparmiare sul costo del lavoro, quando basterebbe approvare la legge scritta dagli operai e presentata in camera e senato dal nostro @Matteo Mantero.



