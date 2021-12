Pavimenti per esterni, il fattore resistenza contro il meteo

Ne stiamo avendo un assaggio in questi giorni: la pioggia intensa, in alcuni casi la neve, gli sbalzi di temperatura influiscono non solo sull’efficienza delle strade pubbliche (che spesso risultano devastate da questi agenti atmosferici), ma anche la pavimentazione degli ambienti esterni delle abitazioni private, che sono naturalmente esposti agli effetti negativi di queste condizioni, oltre che al regolare stress “da lavoro”.

La riscossa del gres porcellanato

È per questo motivo che negli ultimi anni si è fatto largo un materiale in particolare per le applicazioni in questi ambiti, ovvero il gres porcellanato che, come come risulta evidente dalle ampie gamme dei leader del settore, primo fra tutti Iperceramica.it, è la migliore opzione percorribile grazie alle sue caratteristiche antiscivolo e ingelivo, che lo rendono quindi adatto alle applicazioni in terrazze, balconi e pareti esterne, fino ad arrivare alle piastrelle con spessore 20 millimetri che possono essere posate anche su erba, ghiaia o sabbia.

Le pavimentazioni per esterni hanno infatti caratteristiche specifiche, poiché devono rispondere ad esigenze particolari determinate dalla loro collocazione: nella scelta del prodotto giusto, quindi, va valutato il contesto nel quale questo elemento si dovrà inserire. Ad esempio, le possibilità sono un giardino, un terrazzo, un percorso carrabile o semplicemente calpestabile, e ogni risposta “impone” uno studio apposito per capire qual è la soluzione migliore da utilizzare va effettuata, tenendo conto di ogni tipo di variabile.

Le soluzioni per pavimentare gli spazi esterni

In particolare, per balconi e terrazzi può essere utile scegliere un tipo di pavimentazione molto resistente, ma che conservi e prolunghi lo stile degli ambienti interni e dei loro pavimenti; discorso leggermente differente è quello relativo al giardino, per il quale va rispettata l’estetica dell’abitazione, ma va anche considerata la vicinanza alle piante e all’erba, per cui il materiale da scegliere per le mattonelle per giardino dovrà avere anche una certa resistenza alle muffe. Ancora diverse le esigenze dei pavimenti per esterno carrabili, che devono essere resistenti anche a pesi considerevoli e capaci di sopportare la presenza di automobili parcheggiate.

La parola chiave è “resistenza”

Resistenza è quindi la parola chiave per questo elemento, perché i materiali devono essere non solo forti in senso fisico, ma anche capaci di non subire eccessivamente l’azione di elementi climatici e, come dicevamo all’inizio, delle intemperie. Più precisamente, la pavimentazione esterna deve sopportare al meglio gli sbalzi di temperatura e il gelo, oppure avere caratteristiche drenanti per riuscire a reggere anche le precipitazioni piuttosto abbondanti, a seconda della finalità di applicazione.

Questi prodotti, ribadiamo, possono essere posati per balconi e terrazzi, giardini, vialetti, percorsi carrabili e bordi piscina, e quindi devono essere impermeabili, antiscivolo, resistenti ai carichi e agli agenti atmosferici, con una bassa propensione alle muffe e alle macchie. Se questi sono alcuni dei criteri funzionali da rispettare, non dobbiamo dimenticare quelli estetici, oggi giorno sempre più rilevanti.

Non trascurare lo stile e l’estetica

Anche in questo senso, il supporto arriva dal gres porcellanato, un materiale che si declina in tantissime finiture e colorazioni, così da adeguarsi davvero a ogni esigenza stilistica, struttura e ambiente esterno. Ad esempio, l’effetto pietra può aiutare a conferire al giardino un aspetto più formale, mentre i pavimenti che riproducono l’effetto legno consentono di realizzare un colpo d’occhio più naturale, con tantissime sfumature – dalle più chiare alle più scure – che permettono di trovare il perfetto punto di incontro.