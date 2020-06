Il pavimento veneziano con il design Santamargherita

La Valpolicella. Un territorio dalle caratteristiche uniche, tra Verona e il lago di Garda, famoso fin dall’antichità per la viticoltura e l’estrazione del marmo rosso. Qui Santamargherita affonda le proprie radici, nella storica sede di Volargne di Dolcè, dove ancora oggi, dopo 50 anni, concentra le proprie aree produttive.

Proprio al territorio, le superfici Santamargherita si ispirano per la realizzazione delle proprie collezioni, prendendo spunto dai colori, dalla cultura, dalla storia e dalla geografia di questa terra. Per questo motivo, come non interpretare il celebre e sempreverde pavimento veneziano, un rivestimento fortemente tornato di tendenza nel settore dell’interior design e che in queste zone ha visto il massimo splendore?

Il pavimento veneziano: un amore senza tempo

Quello del pavimento veneziano non è solo un ritorno ma una rinascita, un rivestimento che ci riporta alla memoria ricordi e tradizioni ma che oggi si riscopre vivo e sempre attuale.

Il terrazzo alla veneziana Santamargherita, nelle diverse collezioni SM Marble, è la sintesi di un’attenta ricerca e di una grande passione per un rivestimento dal carattere classico ma sempre attuale. Il pavimento veneziano firmato Santamargherita è piena espressione di una passione per un materiale nobile, come il marmo, reinterpretato per rispondere alle nuove e contemporanee esigenze di stile e design, senza dimenticare l’attenzione alla praticità e alla sicurezza, grazie all’utilizzo dell’agglomerato in marmo.

Il terrazzo alla veneziana: le origini

Il pavimento veneziano, o meglio terrazzo alla veneziana, secondo l’antico nome tradizionale, è un tipo di rivestimento di origini molto antiche, risalente addirittura all’epoca romana. La massima diffusione di questa superficie si registrò però a Venezia e nel Veneto durante il Rinascimento quando venne perfezionata la tecnica di realizzazione. Grazie alla maestria degli artigiani veneti, il pavimento veneziano impreziosì i palazzi e le residenze in era rinascimentale e anche successivamente, rendendo gli ambienti sempre più sfarzosi ed eleganti. Ma come veniva originariamente realizzato il terrazzo alla veneziana? Il pavimento veneziano è composto da piccole parti di marmo e di pietra, legate da calce mista a graniglia fine e cocciopesto (scaglie di tegole, terracotta, mattoni ecc). Occasionalmente potevano essere anche aggiunte conchiglie o tessere di pasta vitrea. Il motivo della sua diffusione in antichità deriva proprio dalla facilità con cui era possibile reperire le materie prime, economiche e molto diffuse. Ma se la composizione del terrazzo alla veneziana è piuttosto semplice, la realizzazione invece è molto laboriosa e complessa e richiede una manodopera molto qualificata.

Il pavimento veneziano di Santamargherita

Santamargherita ha voluto celebrare questo pavimento in marmo, così amato e diffuso, proponendo la sua reinterpretazione, in chiave contemporanea, dove il mood amarcord si unisce ad una visione rivolta al futuro. Una visione che Santamargherita riflette nelle proprie superfici in agglomerato di marmo, con alcune collezioni che si ispirano proprio al pavimento veneziano.

Parliamo di SM Marble – Palladio, Breccia e ‘900: il terrazzo alla veneziana Santamargherita unisce l’estetica originale del classico pavimento veneziano alla praticità di un materiale innovativo, affidabile e resistente come l’agglomerato di marmo. Senza dimenticare l’ampia gamma di colori, texture e sfumature che Santamargherita è in grado di offrire con le proprie superfici in agglomerato di marmo, realizzate con preziosi marmi mescolati con resine di alta qualità, certificate e testate per l’uso negli ambienti chiusi.