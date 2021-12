Papa Francesco: “Agli Istituti di Vita Consacrata: attenzione agli abusi di potere e autorità”

“Puntare sul dono di Dio, sulla gratuità della sua chiamata, sulla forza trasformatrice della sua Parola e del suo Spirito”. È questo l’orizzonte “decisivo” indicato da Papa Francesco nel discorso rivolto ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Il dono, ha aggiunto il Pontefice, non si può disgiungere dal servizio.

Vi ringrazio per tutto il lavoro che portate avanti, al servizio della vita consacrata nella Chiesa universale. Vorrei dire: al servizio del Vangelo, perché tutto quello che noi facciamo è al servizio del Vangelo, e voi in particolare servite quel “vangelo” che è la vita consacrata, affinché sia tale, sia vangelo per il mondo di oggi. Voglio dirvi la mia riconoscenza e voglio incoraggiarvi, perché so che il vostro compito non è facile. Per questo voglio esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che credono nel futuro della vita consacrata. Vi sono vicino.

Discernere e accompagnare

Il Pontefice ha ricordato che non si deve perdere “la memoria della propria storia, del proprio istituto”, la memoria delle radici: “Quando noi perdiamo la memoria, quella memoria delle meraviglie che Dio ha fatto nella Chiesa, nel nostro istituto, nella mia vita – ha affermato a braccio – perdiamo forza e non potremo dare vita”. Se noi non abbiamo questa memoria “deuteronomica”, ha aggiunto, non avremo “neppure germogli”. Ed è “una maledizione forte” essere “senza radici e senza germogli”. Papa Francesco ha poi sottolineato che il servizio di chi ha abbracciato la vita consacrata, “oggi più che mai”, si può “riassumere in due parole: discernere e accompagnare”.

È il lavoro serio e paziente del discernimento, che non può compiersi se non nell’orizzonte della fede e della preghiera. Discernere e accompagnare. Accompagnare specialmente le comunità di recente fondazione, che sono anche più esposte al rischio dell’autoreferenzialità.

La vita consacrata nasce nella Chiesa

Il Papa ha quindi indicato “un criterio essenziale di discernimento: la capacità di una comunità, di un istituto di ‘integrarsi nella vita del Popolo Santo di Dio per il bene di tutti’ (esortazione apostolica Evangelii gaudium)”.

Questo istituto è capace di integrarsi nella vita del Santo Popolo fedele di Dio o no? Questo criterio è decisivo per il discernimento. La vita consacrata nasce nella Chiesa, cresce e può dare frutti evangelici solo nella Chiesa, nella comunione vivente del Popolo fedele di Dio. Per questo «i fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull’autenticità dei carismi e sull’affidabilità di coloro che si presentano come fondatori» (M.p. Authenticum charismatis, 1 novembre 2020).

Fonte: vaticannews.it



