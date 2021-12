Suppletive Roma, Zennaro (Lega): “Anche questa volta Conte ha preferito non esporsi al voto dei cittadini”

“Conte non si è mai candidato e non ha mai richiesto il voto degli elettori, evidentemente anche in questo caso ha preferito non esporsi”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato della Lega, Antonio Zennaro, che ha poi proseguito: “L’aspetto più interessante è che a sinistra parlano solo di poltrone e non di problemi concreti. Probabilmente Conte ha valutato che non avrebbe avuto i consensi per ottenere quel seggio, vista anche la possibile candidatura di Calenda”.

Sull’ipotesi che Italia Viva possa entrare a far parte del centrodestra, Zennaro ha commentato

“Diciamo che soprattutto in ambito economico Italia viva ha una sensibilità diversa rispetto al centrosinistra, ma è anche vero che in più occasioni Renzi ha attaccato molto duramente la Lega, Fdi e il centrodestra in generale”.

Sulle dichiarazioni del ministro Di Maio, che ad Atreju aveva dichiarato di fidarsi più di Giorgia Meloni che di Matteo Salvini, l’esponente del Carroccio ha spiegato

“Il centrodestra è unito e compatto in quasi tutte le regioni italiane e in più di duemila amministrazioni a livello territoriale. Il resto serve solo ad alimentare delle sterili polemiche e francamente non ci interessa farlo. Definirei quella di Di Maio un’uscita decisamente fuori luogo, tutto qui”.

Sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, Zennaro ha poi concluso

“Abbiamo ancora moltissimi lavoratori, imprese, artigiani e commercianti che in questo periodo di pandemia stanno facendo innumerevoli sacrifici per rimanere aperti e la decisione di annunciare uno sciopero può solo creare ulteriori disagi, tutto ciò in un momento in cui invece dovremmo essere tutti uniti per uscire dall’emergenza”

