Fiumicino, promozione turistica, Montino: “A via la campagna nelle stazioni ferroviarie della capitale”

“Da oggi e fino al 19 dicembre in tutte le stazioni ferroviarie di Tuscolana, San Pietro, Trastevere, Gemelli, Tiburtina e Ciampino andrà in onda a rotazione un video promozionale del Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Nel filmato, della durata di 15 secondi

“Nel filmato, della durata di 15 secondi, realizzato con i droni, si vedono – spiega – alcune delle bellezze del nostro territorio: dal castello di Maccarese a quello di Torrimpietra, dalle dune di Passoscuro a Castel Campanile al Borgo Valadier di Torre Clementina, dalla Pineta monumentale di Fregene agli scavi archeologici dei Porti di Claudio e Traiano e della Necropoli di Porto. Questo e altri video saranno proiettati nelle stazioni ferroviarie anche in prossimità della prossima Pasqua e all’inizio dell’estate. Un video più lungo sarà invece proiettato all’interno degli schermi dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci, non appena sarà ultimato l’accordo in corso”.

“Riteniamo – commenta il sindaco – che utilizzare le immagini, in particolare le riprese dall’alto realizzate con i droni, sia un modo efficace ed accattivante per incuriosire turisti e cittadini, anche romani, e far capire loro che Fiumicino offre una miriade di attrazioni di vario tipo, monumentali, paesaggistiche ed enogastronomiche, che in molti ancora non conoscono. Fa tutto parte di una campagna di promozione turistica che abbiamo iniziato con le calamite che stiamo regalando a tutte le studentesse e gli studenti delle nostre scuole, con un QrCode che rimanda appunto ad una pagina del sito istituzionale in cui, poco alla volta, caricheremo video e immagini che permettono di conoscere meglio il Comune di Fiumicino. Campagna che proseguirà poi per tutto il prossimo anno con altre novità”.