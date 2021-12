Fiumicino, Calicchio: “Dal 6 dicembre, green pass obbligatorio per accedere al trasporto pubblico”

“A partire da lunedì 6 dicembre, come previsto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, è esteso l’obbligo di un green pass “base” anche per accedere al trasporto pubblico locale e regionale”. Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

“Il provvedimento rientra tra le misure stabilite dal governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – sottolinea l’assessore -. Da lunedì, quindi, anche sui nostri autobus la Polizia Locale procederà a verifiche a campione da parte della Polizia Locale. Il controllo dei green pass sui mezzi pubblici, infatti, è affidato solo ad agenti delle pubbliche autorità, dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

“Per poter prendere l’autobus sarà necessario essere muniti di certificazione verde rilasciato a seguito della vaccinazione, della guarigione dal Sars-Cov2 o di un tampone con esito negativo – conclude Calicchio -. Non sono soggetti all’obbligo, per l’accesso ai mezzi Tpl, solo i minori di dodici anni e le persone che non possono sottoporsi al vaccino e che presentino una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute”.