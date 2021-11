Aranova, nuovo svincolo dall’Aurelia: dal 29 novembre chiuso tratto di via Pompeati Luchini

A partire dalle 9.30 del 29 novembre prossimo e fino al 28 gennaio 2022, il tratto di via Pompeati Luchini compreso tra il civico tra il civico 110 ed il civico 136, lato dir. Aranova/Civitavecchia, altezza Svincolo da Aurelia. La chiusura è prevista da un’ordinanza di ANAS per consentire la prosecuzione dei lavori per il nuovo svincolo.

In conseguenza di questo provvedimento, cambierà la viabilità sia per il traffico automobilistico e veicolare sia per il TPL.

ANAS sta provvedendo alla segnaletica necessaria.

Ecco i dettagli per quanto riguarda il traffico veicolare:

Traffico della SS1 Aurelia – dir. Civitavecchia, per ingresso al centro abitato di Aranova si potrà procedere con l’inversione di marcia al km 25+600 – immissione sulla SS1 Aurelia Dir. Roma – Svincolo Aranova al km 24+500;

Traffico proveniente da “Maccarese” – Via del Fontanile di Mezzaluna, per ingresso Aranova si potrà procedere su via della Muratella Nuova in direzione Civitavecchia, dall’incrocio con Via del fontanile di Mezzaluna, immissione sulla SS1 Aurelia Dir. Roma – Svincolo Aranova al km 24+500;

Traffico locale proveniente da Via dell’Arrone, in intersezione con Rotatoria Via Luchini / Via del Fontanile di Mezzaluna, per ingresso Aranova e dir. Civitavecchia, si dovrà procedere con deviazione sulla SS1 Aurelia Dir. Roma – Inversione di marcia al km 19+000 della SS1 Aurelia – inversione di marcia al km 25+600 – immissione sulla SS1 Aurelia Dir. Roma – Svincolo Aranova al km 24+500;

Traffico proveniente da Via Pompeati Luchini, lato dir. Roma – per ingresso Aranova e dir. Civitavecchia, si dovrà procedere con deviazione sulla SS1 Aurelia Dir. Roma – Inversione di marcia al km 19+000 della SS1 Aurelia – inversione di marcia al km 25+600 – immissione sulla SS1 Aurelia Dir. Roma – Svincolo Aranova al km 24+500;

Traffico proveniente dal centro abitato di Aranova, dall’intersezione di Via Michele Rosi con Via Pompeati Luchini, sarà possibile percorrere via Pompeati Luchini fino al civico 136, non interessato dall’intervento, in entrambi i sensi di marcia;

Traffico proveniente dal centro abitato di Aranova, sarà possibile raggiungere l’intersezione con Rotatoria Via Luchini / Via del Fontanile di Mezzaluna/Via Arrone percorrendo lo svincolo con la SS1 Aurelia, da Via Michele Rosi in direzione Roma, con immissione sulla Via Pompeati Luchini lato dir. Roma, dal km 24+000 della SS1 Aurelia (altezza casa cantoniera Anas) , immissione su via Pompeati Luchini in dir. via del Fontanile di Mezzaluna.

Ecco, invece, i dettagli, quanto riguarda la linea 14 del TPL che collega Aranova alla stazione di Maccarese:

Percorso in direzione stazione di Maccarese – Aranova:

Stazione FFSS Maccarese – Via della Muratella Nuova altezza Rotonda di Mezzaluna2 – Via della Muratella altezza Via delle Cavalle – Via della Muratella civ. 1671 – Via Michele Rosi Scuola – Via Michele Rosi altezza Distributore – Via Siliqua civ. 83 – Via Siliqua civ. 121 – Via Siliqua civ. 147 – Via Michele Rosi Ufficio Postale – Via Italo Raulich, 7 – Via Italo Raulich, 59 – Via Italo Raulich, 83 – Via Tempio Pausania.

Percorso in direzione Aranova – stazione di Maccarese:

Via Tempio Pausania – Via Italo Raulich, 83 – Via Italo Raulich, 59 – Via Italo Raulich, 7 – Via Michele Rosi Ufficio Postale – Via Siliqua civ. 147 – Via Siliqua civ. 121 – Via Siliqua civ. 83 – Via Michele Rosi altezza Distributore – Via Michele Rosi scuola – Via Aurelia (Sottopasso Aranova) – Via Aurelia (Sovrappasso Pedonale altezza vivaio) – Via Lucchini altezza Sottopasso Via Aurelia – Via Lucchini altezza Todis – Via del Fontanile di Mezzaluna altezza Via Aurelia – Via del Fontanile di Mezzaluna Leprignana – Via del Fontanile di Mezzaluna civ. 171 – Via del Fontanile di Mezzaluna – Via del Fontanile di Mezzaluna Laghetti – Via della Muratella Nuova altezza Rotonda di Mezzaluna – Stazione FFSS Maccarese.