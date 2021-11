I talenti delle persone InVisibili Rassegna dis/Abilità, Arte, Musica, Poesia e Sport

Con la partecipazione straordinaria di OMAR PEDRINI, lo zio rock, fondatore dei Timoria, artista dalla sensibilità immensa. Attraverso le sue notissime vicissitudini medico personali, che non hanno scalfito la sua voglia di vivere, di proporsi e di esserci con una straordinaria determinazione alla vita e alla creatività, perciò definito dai suoi fans un vero guerriero. Il guerriero sarà l’ospite d’onore con una sua performance di brani acustici.

Altro ospite un grande della danza italiana

Altro ospite un grande della danza italiana: IVAN COTTINI, marchigiano, nato nel 1987, ex allievo di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Ballando Sotto le Stelle. Quanto può cambiare la tua vita quando un giorno ti svegli e scopri di avere una malattia come la sclerosi multipla? Ed è proprio quello che è successo a Ivan nel 2013, facendogli perdere tutto quello che aveva, dalla fidanzata al lavoro. Ma ha deciso di rialzarsi.

Sonja Annibaldi è nata il 21 giugno a Milano, dove vive e lavora. Giornalista free lance dal 1993 scrive di musica, attualità e spettacolo su cartaceo (‘Tutto Musica e spettacolo’, ‘Max’, ‘Oggi’) e per il web (Spettakolo.it , Viviconstile.it), ma ha alle spalle anche esperienze radiofoniche e televisive (autrice e contributi video). Appassionata di cani, vive con un Cavalier King Blenheim. Ama il rock, il cinema d’autore e la storia dell’arte. E’ soccorritrice volontaria del 118 e nella mensa dell’Osf.

I talenti delle persone InVisibili, dis/Abilità, Arte, Musica, Poesia e Sport, quando un linguaggio trasversale diventa inclusione sociale, è una rassegna ideata e organizzata dall’ Associazione Culturale Milano In Musica in programma il 20 e 21 novembre 2021 al Circolo Culturale Bentivoglio di Milano. La manifestazione è stata organizzata con la partecipazione della Fondazione Pomeriggi Musicali Milano e in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Circolo Culturale Bentivoglio.

Dal talento, dalle arti riparte un colloquio

Dal talento, dalle arti riparte un colloquio, un discorso, che da un sentire comune porta ad un operare comune. Siamo giunti alla terza edizione de “I talenti delle persone dis/Abilità, In/visibile”, un evento, una sorta di meeting dell’orgoglio della disabilità, tra sport e spettacoli, tra musica e narrativa. L’obiettivo e la finalità sono quelle di far incontrare i veri protagonisti, artisti dis/Abili in/Visibili e renderli partecipi condividendo le loro esperienze e professionalità.

La rassegna riparte in modo speciale, lasciandoci alle spalle forse uno dei momenti peggiori della nostra vita sociale contemporanea. Un periodo che non dimenticheremo facilmente. Guardiamo avanti, oltre la pandemia che ha lasciato segni indelebili nei rapporti personali, interpersonali e maggiormente nelle persone fragili e non autosufficienti, private dai DDL e dal distanziamento sociale dalla presenza di collaboratori, di amici e tutori, responsabili disponibili per ogni evenienza e un supporto assistenziale amorevole inalienabile. Un periodo doloroso, un quotidiano di solitudine, rallegrato per alcuni dalle prospettive positive culturali, poetiche e sportive generate dalla propria attività che da tempo coltivano con passione, ricerca e grande volontà. A loro è dedicata la rassegna 2021 “I talenti delle persone” dis/Abilità, In/visibile”.

In programma sono previsti diversi momenti musicali (Matteo Tiraboschi, tenore lirico), che si alternano ad incontri di approfondimento sulle tematiche di inclusione e partecipazione sociale (Erica Monteneri, presidente del Circolo Bentivoglio), la vivacità del mondo sportivo milanese, vedi paralimpiche di Tokio con Francesco Cusati (Gruppo Sportivo Non vedenti Milano), alla presentazione di libri e poesia con il poeta Cataldo Dino Meo, lo scrittore Giuseppe Ferdico giallista milanese e la performance dell’artista torinese Roberto Turolla tra musica classica e letteratura.

Il programma prosegue, inoltre, con i valdostani Armodia interessanti musicisti autori di una proposta tra musica barocca e poesia decadente, Il pianista bresciano Andrea Bettini dal classico al profano alla musica argentina e, la proposta dalla canzone d’autore italiana al rock anni 70 e 80, del gruppo I Gregari In Fuga. Da seguire Federico Leone Bonifati, Poeta, per molti anni una grave disabilità motoria ne ha tenuto nascoste le doti di scrittura e la vocazione alla poesia.

Programma sabato 20 novembre

Ore 15.30 A fare gli onori di casa Erica Monteneri, Presidente del Circolo Culturale Bentivoglio. Alberto Piovani, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS di Milano, la presenza dell’Assessore Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, del giornalista Simone Fanti, ideatore del blog on Line InVisibili, il Presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS Francesco Cusati

Ore 15.50 performance di Silvia Zaru

Pianista, cantante, compositrice e arrangiatrice, Silvia Zaru è nata a Milano nel 1973 e ha iniziato i suoi studi musicali a otto anni al Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città, dove si è poi diplomata brillantemente in Pianoforte, Didattica della Musica, Composizione e Jazz.

Ore 16.00 concerto pop lirico del Tenore Matteo Tiraboschi che vanta più di trent’anni di successi musicali.

Ore 16.15 Intervento di Erica Monteneri – “L’Esperienza culturale del Circolo Bentivoglio”.

Ore 16.25 Presentazione dei nuovi libri dello scrittore Giuseppe Ferdico, Sergio Porta investigatore non vedente nella storia “L’enigma e il gioco mortale” (edizione Pegasus) e “Colonne sonore in giallo jazz e pop nel thriller – libri film e dischi” (edizioni M&P).

Ore 16.40 Concerto e presentazione del libro saggio umoristico di Roberto Turolla “Volley sempre volley fortissimamente volley”. Autore di tre libri e musicista, Roberto Turolla presenta alcune pagine dal suo ultimo libro, sostenuto da un concerto di chitarra classica.

Ore 17.00 Concerto del soprano Cristina Mistò che interpreta “Vissi d’arte” da Tosca di G. Puccini e “Saper vorreste” da “Un ballo in maschera” di G. Verdi.

Ore 17.20 Reading di Poesia dal libro “Devozioni” di Cataldo Dino Meo (voce) e Arasonus (Antonio Meo – musica). Occorre sottrarre la Poesia all’insufficienza della parola stampata. Poesia e musica innovativi ideati da Antonio Meo.

Ore 18.00 concerto di chiusura con I Gregari In Fuga

I Gregari in fuga rappresentano un progetto musicale formatosi nel 2010 nel comasco. Spazia dalla canzone d’autore italiana al Rock degli anni ‘70 e ‘80, sia in versione acustica che elettrica, in una compresenza tra musica e gag umoristiche.

In programma, esclusivamente in streaming, saranno trasmessi i contributi artistici di:Patrizia Carlotti. Toscanaccia, figlia d’arte, il canto fin da piccola è la sua vera passione, non l’ha mai lasciata.

Dalla Sardegna, Giacomo Deiana chitarrista eccelso, musicista straordinario, insegnante “Ho avuto il mio primo contatto con la musica, anzi, con la pratica della musica, all’età di sei anni, per proseguire poi con conservatorio, diploma e, di seguito, corsi di perfezionamento, master class, alla ricerca del suono di Dio, della perfezione formale, della congiunzione divina tra corpo, anima e spirito poetico universale…” .

Programma domenica 21 NOVEMBRE

Ore 15.00 in collegamento streaming IVAN COTTINI e BIANCA MARIA BERARDI

Ivan Cottini e la sua insegnante e ballerina Bianca Maria Berardi danzeranno sulle note del brano “Rinascerò Rinascerai” di Facchinetti proposto a Domenica In qualche mese fa. In questa occasione Ivan Cottini racconterà la sua battaglia contro la sclerosi multipla, questa grave patologia che lo ha colpito dal giorno alla notte, ben otto anni fa, obbligandolo in una sedia a rotelle… patologia alla quale lui non si è mai arreso!! Attraverso la danza combatte questo nemico invisibile, superando anche i limiti più grandi che questa patologia gli affligge, forte del fatto che vuole essere lui il regista della sua vita e non la sclerosi multipla!

Ore 15.40 Concerto degli Armodia. Due musicisti aostani: Luca Casella (voce e pianoforte) e Riccardo Sabbatini (chitarra) che si sono trovati nel 2010 dopo gli studi di conservatorio e le varie esperienze musicali personali

Ore 16.10 Solidarietà e cultura: Intervento di OMAR PEDRINI, lo zio rock, leader dei Timoria e artista di prestigio nel panorama italiano in diretta live con una performance musicale.

Ore 16.30 Incontro con Erica Monteneri.

Lettura novella “Donatella” tratto dal libro “Cammei” di Erica Monteneri, legge Bianca Ramadori. Presentazione del progetto “Voce Amica” una linea telefoni a difesa delle donne disabili vittime di violenza. Proiezione del Video

Erica Monteneri si è sempre occupata delle problematiche inerenti alla donna. Attualmente sta portando a termine un progetto, sovvenzionato dalla Regione Lombardia, volto alla formazione di operatori che facciano da tramite tra disabili vittime di violenza e centri anti-violenza, case rifugio e forze dell’ordine, al fine di far riconquistare alle vittime la loro libertà. Il progetto, intitolato “Voce amica”, prevede un numero a cui le vittime si possono rivolgere per informazioni e sostegno psicologico.

Ore 16.50 Incontro con Federico Leone Bonifati (Milano 3 dicembre 1993). Per molti anni una grave disabilità motoria ne ha tenuto nascoste le doti di scrittura e la vocazione alla poesia. Dopo le restrizioni dovute al Covid 19 ha ripreso a scrivere. Ha pubblicato “Ho il Teatro nel Cuore” (2014) e “La Vita è un fanciullo che gioca” (2017). In via di pubblicazione alcune poesie tra le pagine di una piccola antologia. È socio del Laboratorio degli Archetipi.

Ore 17.10 Incontro dibattito con la partecipazione Gruppo Sportivo Dilettantistico non vedenti Milano ONLUS (Francesco Cusati, Alessandro Cannata e Vanessa, Martina Rabolini) sul tema:

IL PRESTIGIO OTTENUTO DAI NOSTRI ATLETI ALLE PARALIMPIADI DI TOKIO e la repentina sparizione dalle pagine dei quotidiani e dai media nazionale a distanza di un mese dalla chiusura degli eventi. E solo un caso? L’atteggiamento degli Sponsor e dei Media a considerare, nel quotidiano, la presenza di atleti con handicap come un fatto normale rimane una condizione da superare

Ore 17.30 Concerto di Andrea Bettini. Musicista e interprete della canzone folk, classica, alla rilettura di brani pop della canzone italiana e argentina. “… Abbiamo incontrato Andrea Bettini a casa sua nel centro di Brescia. Ci ha commosso eseguendo un pezzo di Debussy e divertito suonando la fisarmonica …”

In programma, esclusivamente in streaming, saranno trasmessi i contributi artistici di:

Anna Variale, nata a Milano e residente a Potenza, ha conseguito il diploma in canto presso il conservatorio Martucci di Salerno; Ha conseguito la specializzazione in canto e coralità presso il conservatorio musicale S. Pietro a Maiella di Napoli; Svolge l’attività concertistica sia da solista che con diversi cori polifonici in Italia ed all’estero.