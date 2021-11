Collot, PaP: “Il costo della vita continua ad aumentare, dall’energia al cibo, mentre i salari continuano a diminuire”

Stamattina sono stata ospite di Agorà a parlare del carovita e dell’aumento delle disuguaglianze.

Ho detto una cosa semplicissima ma che deve avere fatto un certo effetto dato che è stata ripresa più volte: il costo della vita continua ad aumentare, dall’energia al cibo, mentre i salari continuano a diminuire dagli anni ’90, e l’Italia è l’unico paese europeo in cui questo succede.

2 mondi diversi

In questa dinamica si stanno creando due mondi diversi: da una parte quello di Draghi, del governo di larghe intese e di Confindustria; dall’altra parte il paese reale, in cui nell’ultimo anno un milione di persone sono scese sotto la soglia di povertà, in cui continuano i licenziamenti, e che deve confrontarsi con l’aumento dei costi di tutti i beni essenziali.

Per questo bisogna rilanciare una campagna contro il carovita e per il salario minimo, ma anche per l’estensione del reddito di cittadinanza: se non ci fossero stati problemi di collegamento, avrei voluto spiegare meglio che la riforma che Draghi sta facendo va nella direzione contraria.

Per tutto questo ci stiamo mobilitando e ci muoviamo verso il #NoDraghiDay del 4 dicembre!



