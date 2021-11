Le Regioni al Governo: “Restrizioni siano solo per i non vaccinati”

“Come Regioni chiederemo che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell’inaugurazione del Salone Orientamenti a Genova.

Il Governatore si è espresso anche sulla possibilità che la Liguria entri in zona gialla nelle prossime settimane

“Tutti rischiamo in questo Paese, ero al telefono con Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, e l’incidenza è alta in molte parti del Paese. In Liguria, gli ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione: non sono preoccupato, sono attento e prudente”.

Fonte: agenzai dire



