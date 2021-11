De Magistris: “La politica non dovrebbe essere il posto in cui arricchirsi ma il luogo in cui servire il popolo e il bene comune”

Stipendi lussuosi a sindaco e assessori anche perché altrimenti non si sentono motivati ad andare a lavorare (così parlano due assessori intervistati), ora si legge addirittura di 300.000 euro al direttore generale del Comune.

Mi sembra che si stia davvero esagerando

In un Comune, peraltro in pre-dissesto, tutti complici, 5Stelle compresi, di questo esproprio di risorse pubbliche proprio nelle ore in cui si ricorda la giornata delle povertà.

La politica non dovrebbe essere il posto in cui arricchirsi ma il luogo in cui servire il popolo e il bene comune.



