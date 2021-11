Collot, PaP: “Alla crisi internazionale scatenata dalla pandemia i padroni e i governi rispondono con il loro punto di vista”

Lo diciamo da tempo: alla crisi internazionale scatenata dalla pandemia i padroni e i governi rispondono con il loro punto di vista, adeguando la struttura produttiva delle aziende e dei paesi per una nuova fase di competizione il cui costo vuole essere fatto pagare sui lavoratori, sul diritto all’occupazione, sui salari, sui diritti sociali.

Il lavoro al centro

Dalla scorsa primavera Potete al Popolo risponde invece cercando di mettere al centro il punto di vista del lavoro e dei settori popolari, e lo fa non sulla base di principi astratti ma nel duro lavoro di proposta all’interno dei punti di rottura e di conflitto che si aprono in questo paese.

La proposta di un disegno di legge sulle delocalizzazioni è frutto di questo approccio: dall’esperienza nel contesto di lotta della GKN fino oggi al caso della ex Saeco nel bolognese, la battaglia per bloccare i licenziamenti collettivi in seguito a scelte arbitrarie giustificate solo dalla ricerca di maggiore profitto.

Emergenza

Solo nell’ultima settimana, da Letta, a Bonaccini e a Lepore, tanti sono i politici costretti a esprimersi su una situazione oggettivamente emergenziale, cercando di riempirsi la bocca di buone intenzioni per coprire il buco enorme creato dalla scelte concrete perpetrate dai loro stessi partiti e amministrazioni pubbliche.

Questa sera da questa pagina facciamo il punto con Marzia Pirone, del gruppo di giuristi che ha elaborato il dl Delocalizzazioni, e con Francesca Pedante , del coordinamento nazionale di Potere al Popolo.



