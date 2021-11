Lezzi: “A Taranto, oltre alle tante criticità legate all’acciaieria, ci sono tanti altri problemi”

A Taranto, oltre alle tante criticità legate all’acciaieria, ci sono tanti altri problemi. C’erano, ad esempio, la bellezza di 16.000 fusti di rifiuti radioattivi da collocare in luoghi più sicuri di un deposito dismesso. Parlo della Cemerad.

Nel corso di lunghissimi anni, soprattutto grazie alla commissaria Vera Corbelli, Taranto fu liberata da 13000 di quei fusti.

Ne restano 3000

È grazie al lavoro incessante del collega e amico @Giovanni Vianello in questa legge di bilancio ci sono i fondi per rimuovere anche i fusti rimanenti.

Non è stato facile per lui, ha trovato molte resistenze in questi tre anni ma, finalmente, ci siamo. Grazie Giovanni, sono certa che non mollerai fino a quando questi soldi non saranno utilizzati per questo obiettivo.



var url210704 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=210704”;

var snippet210704 = httpGetSync(url210704);

document.write(snippet210704);